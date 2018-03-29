سبع: 100 مؤسسة شاركت في تغطية اكتتاب بي إنفستمنتس‎

منى عبدالباري - مصطفى طلعتقال علاء سبع، الشريك المؤسس لشركة بي إنفستمنتس القابضة للاستثمارات المالية، إن الاكتتاب الخاص على أسهم الشركة تمت تغطيته من نحو 100 مؤسسة محلية وعالمية وأفراد ذوي ملاءة مالية مرتفعة من عدة دول العربية بينها الكويت والإمارات.جاء ذلك خلال افتتاح جلسة تداول الخميس، والتي



منى عبدالباري – مصطفى طلعت

قال علاء سبع، الشريك المؤسس لشركة بي إنفستمنتس القابضة للاستثمارات المالية، إن الاكتتاب الخاص على أسهم الشركة تمت تغطيته من نحو 100 مؤسسة محلية وعالمية وأفراد ذوي ملاءة مالية مرتفعة من عدة دول العربية بينها الكويت والإمارات.

جاء ذلك خلال افتتاح جلسة تداول الخميس، والتي شهدت بدء التداول على أسهم شركة بي إنفستمنتس القابضة.

حضر افتتاح الجلسة سبع، وحازم بركات رئيس مجلس الإدارة، وكريم سعادة المدير الإقليمي لشركة أموال الخليج، وعمر اللبان مدير الاستثمار ببي إنفستمنتس، وأحمد مروان رئيس مجلس إدارة بنك استثمار سيجما مدير الطرح، ورئيس البورصة المصرية دكتور محمد فريد، ونائبه محسن عادل.

وكانت شركة بى بى إى القابضة للاستثمارات المالية «بى إنفستمنتس»، قد أعلنت عن خطتها لطرح جزء من أسهمها للاكتتاب العام، من خلال زيادة رأس المال عن طريق إصدار 38.1 مليون سهم لتخصيصها للمستثمرين المؤهلين، تمثل 32.6% من رأسمال الشركة قبل الزيادة، كما باعت 5 ملايين سهم من الأسهم المصدرة حاليا فى الطرح العام.

وبدأ الاكتتاب الخاص وتلقى أوامر الاكتتاب والاشتراك فى الطرح فى يوم 6 مارس الماضى، نهاية الأحد الماضي.

ويتمثل الغرض من الاكتتاب فى توفير الموارد المالية اللازمة لتنفيذ خطة التوسع واغتنام الفرص الجديدة فى العديد من القطاعات مثل: الغذاء، الطاقة، الخدمات البترولية، الرعاية الصحية، وصناعة الأدوية، بالإضافة إلى قطاع التعليم، وتدرس الشركة حالياً العديد من الفرص الاستثمارية بقيمة إجمالية تبلغ 600 مليون جنيه.

كما تستهدف توسيع قاعدة المساهمين بالشركة، ولذا سيتم تأسيس صندوق دعم استقرار السهم، وسيتم تمويله بنسبة 103.5% من متحصلات الاكتتاب العام، مما يضمن عائداً بنسبة 3.5% لشريحة الأفراد، وسيستمر لمدة 30 يوماُ من اليوم.

و سيتم تنفيذ جميع أوامر البيع المستلمة فى نهاية هذه الفترة، ثم يتم إغلاق الصندوق بعد 5 أيام من التسوية النهائية.