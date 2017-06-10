سبب غياب السفير المصري عن الإفطار الجماعي للجالية بألمانيا

ولاء البري:يقيم الاتحاد العالمي ل "بيت العائلة المصرية" مأدبة أفطار جماعية للجالية المصرية بالعاصمة الألمانية برلين يوم الثلاثاء المقبل 13 يونية الجاري.وقال علاء ثابت رئيس بيت العائلة المصرية في ألمانيا وعضو المجلس الرئاسي للاتحاد العالمي لبيت العائلة، أنه دعي جميع اقطاب الجالية المصرية مس

ولاء البري:

يقيم الاتحاد العالمي ل “بيت العائلة المصرية” مأدبة أفطار جماعية للجالية المصرية بالعاصمة الألمانية برلين يوم الثلاثاء المقبل 13 يونية الجاري.

وقال علاء ثابت رئيس بيت العائلة المصرية في ألمانيا وعضو المجلس الرئاسي للاتحاد العالمي لبيت العائلة، أنه دعي جميع اقطاب الجالية المصرية مسلمين ومسيحيين لحضور حفل الأفطار السنوي الذي يقيمه ” بيت العائلة ” كما دعي عدد من الألمان لمزجهم بالعادات المصرية والعربية.

وكشف ثابت عن أحد أهم طقوس المصريين فى ألمانيا خلال حفل الأفطار السنوي بشهر رمضان، وهو الفنان المصرى أحمد الصعيدى عازف السكسفون الذى يعتبره المصريون فى ألمانيا، هو فاكهة تجمعاتهم فى رمضان، حيث يقوم بعد الإفطار بعزف مقطوعات موسيقية خاصة برمضان فى مصر، بجانب أغانى أم كلثوم، ونغنى جميعا فى جو من الألفة والمحبة.

وأضاف ثابت أن هذا العام لن يستطيع السفير المصري بألمانيا الحضور بسبب استعداد السفارة والقنصليات لاستقبال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي والذي ينتظر الجميع زيارته لألمانيا خلال الأسبوع المقبل.

وأكد ثابت، أنهم يحاولون الحفاظ على طقوس شهر رمضان المبارك للمصريين المقيمين فى ألمانيا ويسعوا دائما في احياء الطقوس المصرية ، خاصة وان هناك غياب كبير لمظاهر الشهر الكريم قائلا ” يعانى المسلمون فى ألمانيا من الصوم لفترات طويلة جدا بسبب غياب الشمس، حيث إن الإفطار عندنا فى الساعة العاشرة مساء، أي أننا نصوم ما يقرب من ١٨ ساعة، وهذا أمر صعب للغاية ولكننا نحبه، لأن هذا شهر رمضان الكريم شهر العبادات والتقرب إلى الله”.

أما بشأن التجمعات المصرية فى رمضان، فتكون نهاية كل أسبوع وبالأخص يومى الجمعة والسبت وأحيانا الأحد، وتكون عبارة عن عائلات آباء وأمهات وأطفالًا، وتقوم كل أسرة من الأسر المصرية بأعداد الأكلات المصرية المتنوعة، ونتناول الإفطار فى جو مليء بروح المحبة والتسامح، وعادتاً أن الإفطار في رمضان لا يقتصر على المسلمين فقط بل بمشاركة عدد كبير من الأقباط المصريين الموجودين فى ألمانيا، والذين يشاركون ايضاً في اعداد المأكولات الشهية ولا يفطرون إلا بعد أذان المغرب كدعم للصائمين ، وهذه روح عظيمة تؤكد وحدة وتلاءم الشعب المصرى حتى وهم خارج مصر، علي حد وصفه.