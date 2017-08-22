سبب غياب أحمد توفيق عن تدريبات الزمالك

وكالات:أصيب أحمد توفيق لاعب خط وسط فريق كرة القدم بنادى الزمالك بجذع خفيف في الركبة أثناء التقسيمة، أمس، بملعب بتروسبورت وذلك قبل انتهاء المران بعشر دقائق.وخرج توفيق من المران وخضع للكشف الطبي تحت إشراف الدكتور طارق سليمان والذي قرر منحه راحه سلبية غدا.وأدى الفريق الأول لكرة القدم بنادي

وكالات:

أصيب أحمد توفيق لاعب خط وسط فريق كرة القدم بنادى الزمالك بجذع خفيف في الركبة أثناء التقسيمة، أمس، بملعب بتروسبورت وذلك قبل انتهاء المران بعشر دقائق.





وخرج توفيق من المران وخضع للكشف الطبي تحت إشراف الدكتور طارق سليمان والذي قرر منحه راحه سلبية غدا.

وأدى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك مرانه على ملعب بتروسبورت الرئيسي، وشمل المران تدريبات إحماء لمدة ربع ساعة تحت قيادة البرازيلي رودريجو ثم قام طارق يحيى المدير الفني بشرح بعض الجمل التكتيكية.

واختتم الفريق مرانه بتقسيمة شارك فيها جميع اللاعبين باستثناء أيمن حفني وأحمد رفعت اللذين خضعا لبرنامج تأهيل تحت إشراف الدكتور عمرو المطراوي.