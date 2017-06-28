سبب تخفيض قيمة إعارة كهربا لاتحاد جدة 200 ألف دولار

وجّه عبد الله شرف الدين، عضو مجلس إدارة نادي اتحاد جدة السعودي، الشكر لمرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، على سَعة صدره خلال مفاوضات تجديد إعارة محمود عبد المنعم “كهربا”.

وقال شرف الدين، في تصريحات نقلها الموقع الرسمي لنادي الزمالك، اليوم الأربعاء: “أشكر سعادة المستشار على سَعة صدره، طوال المفاوضات التي استمرت لأسبوع كامل، والتي اعتبرها مطاردة أكثر من أنها مفاوضات”.

وتابع: “المستشار مرتضى منصور كان يصر على 5 ملايين دولار مقابل الإعارة، إلا أننا أوصلناها إلى مليونين و300 ألف دولار”، وأضاف: “عقدنا حوالي 10 جلسات؛ من أجل حسم كل الأمور”.

وأوضح: “رفض رئيس وأعضاء مجلس إدارة اتحاد جدة، زيادة المبلغ إلى مليونين ونصف المليون دولار، وتمسكوا بسقف التعاقد 2.3 مليون، خاصة أنها إعارة وليس بيعًا نهائيًّا، ورحب المستشار بفكرة تقليل 200 ألف دولار، لا سيما أن قيمة الإعارة الأولى كانت 1.2 مليون دولار”.

واختتم عبد الله شرف الدين تصريحاته مشيرًا إلى أن التعاقد مع كهربا خير عيدية لجماهير الاتحاد.

كان الاتحاد قد استعار كهربا لمدة موسم واحد، بعد المستوى اللافت الذي قدَّمه مع الفريق، خلال فترة إعارته في الموسم المنقضي، بعدما أسهم في حصول الاتحاد على لقب كأس ولي العهد في الموسم المنقضي، بعدما سجل هدف الفريق الوحيد في المباراة النهائية للمسابقة أمام فريق النصر، في مارس الماضي، كما سجل 16 هدفًا مع الفريق ببطولة الدوري، ليحتل المركز الثالث في قائمة ترتيب الهدافين بنفس الموسم.

