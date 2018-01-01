سبب استبعاد خماسي الزمالك من القائمة الإفريقية

منصور يكشف موقف المعارين وصفقات الشتاء على المصرى أكد مرتضى منصور رئيس الزمالك، أن عدم قيد الخماسي محمد إبراهيم وخالد قمر ويوسف أوباما ومحمد رمضان وعلاء الشبلي، في القائمة الأفريقية الأولى، والتي تم إرسالها أمس الأحد، للاتحاد الافريقي لكرة القدم "كاف"، كان بسبب امتلاكهم عروضًا ل

منصور يكشف موقف المعارين وصفقات الشتاء





على المصرى

أكد مرتضى منصور رئيس الزمالك، أن عدم قيد الخماسي محمد إبراهيم وخالد قمر ويوسف أوباما ومحمد رمضان وعلاء الشبلي، في القائمة الأفريقية الأولى، والتي تم إرسالها أمس الأحد، للاتحاد الافريقي لكرة القدم “كاف”، كان بسبب امتلاكهم عروضًا للرحيل -حسب كلام وكلاء اللاعبين- عن الفريق خلال الانتقالات الشتوية في يناير الجارى.

وكشف رئيس الزمالك، أنه ليس من المعقول حجز مكان في القائمة الإفريقية لأي لاعب يفكر في الرحيل عن النادى، مضيفا أن محمد إبراهيم أكد امتلاكه عرض احتراف، ولديه رغبه في الرحيل عن الفريق، موضحا أن اختيارات القائمة تركت للجهاز الفنى للفريق بقيادة الصربى نيبوشا.

وأوضح أنه تم الاتفاق على ترك 4 أماكن شاغرة في القائمة الأفريقية للفريق، تحسبا لعودة الثلاثى محمود عبد الرزاق “شيكابالا”، ومحمود عبد المنعم “كهربا”، ومصطفى فتحى، لصفوف الفريق بعد انتهاء فترة إعارتهم وعودتهم للفريق، باعتبارهم عناصر أساسية، مضيفا أنه من الوارد التعاقد مع صفقات قوية خلال الفترة المقبلة، وقيدها في قائمة الفريق.