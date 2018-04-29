سببان وراء توقف الوكلاء عن استيراد 14 طرازا بسوق السيارات

أحمد عوضأرجع عدد من خبراء سوق السيارات أسباب اختفاء 14 طرازاً من المنافسة داخلى السوق؛ إلى عزوف الوكلاء عن استيرادها في ظل ارتفاع اﻷسعار مقارنة بالمنافسين، باﻷضافة إلى اعتمادهم على السيارات الأكثر مبيعا واﻷعلي ربحية في عملياتهم اﻷستيرادية.ورصدت "المال" اختفاء 14 طرازا بالسوق المحلية خل

أحمد عوض

أرجع عدد من خبراء سوق السيارات أسباب اختفاء 14 طرازاً من المنافسة داخلى السوق؛ إلى عزوف الوكلاء عن استيرادها في ظل ارتفاع اﻷسعار مقارنة بالمنافسين، باﻷضافة إلى اعتمادهم على السيارات الأكثر مبيعا واﻷعلي ربحية في عملياتهم اﻷستيرادية.

ورصدت “المال” اختفاء 14 طرازا بالسوق المحلية خلال الفترة الممتدة من يناير 2017 حتى اﻷن؛ إذا تضمنت القائمة سيارات ” أوبل موكا – ميريفا – آدم – مازدا 2 – ميتسوبيشى أتراج – تويوتا أوريس – أفانزا – فولفو s90 – نيسان جوك – جيلي pan Dino – فورد B-max – بروتون جين 2 – اكسورا وبرسونا – بيجو 308».

وتوقع أسامة أبو المجد رئيس رابطة تجار السيارات، تفاقم ظاهرة اختفاء الطرازات بالسوق تحديدا للفئات التي تتراوح أسعارها بين 100 و200 ألف جنيه؛ في ظل ارتفاع التكلفة اﻷستيرادية وانخفاض هوامش الربحية لها، مشيرا إلي أن ارتفاع اﻷسعار تسبب في حدوث تغيرات جذرية بسوق السيارات من خلال خروج بعض الطرازات عن المنافسة داخل شريحتها.

وأوضح أن خطط الشركات الحالية تعتمد علي استيراد السيارات اﻷسرع مبيعا واﻷكثر ربحية في ظل التحديات التي يواجهها السوق ممثلة في انخفاض الطلب على الشراء، متوقعا أن تتسع شريحة المستهلكين الذين فقدوا اقتناء سيارة جديدة في ظل ارتفاع معدلات التضخم، متوقعا أن تصل المبيعات الإجمالية لسوق السيارات بمختلف أنواعها إلي 150 ألف وحدة بنهاية العام الحالي.

وأكد أحمد الشامي مدير فولفو بعز العرب للسيارات، الوكيل الحصري لسيارات فولفو وبروتون وسيتروين، أن المجموعة قررت التوقف عن استيراد “فولفو S90” بعدما كانت تمثيل 60% من مبيعات العلامة السويدية محلياً؛ الا ان ارتفاع تكلفتها الاستيرادية بعد تحصيل الرسوم الجمركية والضريبية وكذا خروجها عن المنافسة داخل شريحتها من السيارات.

ووفقاً للشامي، فان عز العرب قد تعيد النظر فى إعادة طرح فولفو “s90” بعد تطبيق اﻷعفاءات الجمركية الكاملة على السيارات اﻷوروبية المنشأ بحلول 2019 ومدى تراجع تكلفتها اﻷستيرادية.

وكان أصدر المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة قرارا بتعليق تفعيل اتفاقية الشراكة اﻷوروبية ممثلة في زيادة حجم الإعفاءات الجمركية الممنوحة علي السيارات المستوردة من دول اﻷتحاد اﻷوروبي خلال العام الحالي.

وأرجع شريف العربى، مدير العلامة بروتون، اختفاء سيارات العلامة الماليزية “بروتون جين 2 واكسورا” إلي توقف انتاجها علي الساحة العالمية مطلع 2017، موضحا أن “عز العرب” ابلغت المصنع الام برغبتها فى طرح طرازات «بريفى وبرسونا» الجديدة ؛ خاصة فى ظل تنافسيتها فى الشريحة المتوسطة من حيث الاقتصادية فى الاستهلاك والاسعار..

في ذات السياق، أوضح مصدر مسئول بشركة المنصور للسيارات – وكلاء أوبل وشيفروليه، أن الشركة قررت عدم استيراد سيارات أوبل “موكا” بعد إطلاق الجيل الجديد من Crossland X على الساحة العالمية والذى من المرتقب عرضة محلياً، خلال النصف اﻷول من العام الحالي مضيفا أن الشركة تعتزم طرازًا جديدا فئة سيارات “السيدان” لتعويض خسائر تراجع مبيعات “آدم وميرفا”.

وأرجع مصدر بمجموعة جي بي غبور أوتو، وكلاء هيونداي ومازدا وشيري وجيلي، أختفاء سيارات “مازدا 2” إلى توقف الشركة اﻷم على إنتاجها منذ مارس 2017، موضحا أن الشركة اليابانية تعمل حاليا على تصنيع إصدارات جديدة منها “FACE LIFT”؛ متوقعا أن يتم طرحها محليا نهاية العام الحالي.