سباي ديلر أحدث فيروسات الآندرويد‎

اكتشف خبراء شركة بالو ألتو نتوركس برمجية خبيثة متقدمة تعمل على نظام التشغيل آندرويد، أطلقوا عليها اسم “سباي ديلر” SpyDealer، تقوم بتسريب البيانات الخاصة من أكثر من 40 تطبيقا، وتسرق الرسائل الهامة والحساسة من تطبيقات التواصل الاجتماعي والاتصالات، وذلك عن طريق إساءة استخدام ميزة خدمة الوصول في نظام التشغيل آندرويد.

وقالت الشركة في بيان اليوم الأحد أن برمجية SpyDealer الخبيثة تستعين بمسارات إحدى التطبيقات التجارية الرئيسية، وذلك بهدف الحصول على صلاحيات رئيسية تتيح لها سرقة البيانات في وقت لاحق، وتمتلك البرمجية الخبيثةSpyDealer العديد من القدرات، بما فيها:

– تسريب البيانات الخاصة من أكثر من 40 تطبيق شهير، بما فيها وي شات، وفيسبوك، وواتس اب، وسكايب، ولاين، وفايبر، وكيو كيو، وتانغو، وتلغرام، وسينا ويبو، وتينسنت ويبو، ومتصفح آندرويد نيتف، ومتصفح فايرفوكس، ومتصفح أوبنغ، وكيوكيو ميل، ونيت إيس ميل، وتاوباو، وبايدو نيت ديسك.

– إساءة استخدام ميزة خدمة الوصول في نظام التشغيل آندرويدلسرقة الرسائل الهامة والحساسة من تطبيقات التواصل الاجتماعي والاتصالات الرائجة، مثل وي شات، وسكايب، وفايب، وكيو كيو.

– الاستحواذ على قائمة واسعة وشاملة من المعلومات الشخصية، بما فيها رقم الهاتف، رقم التعريف الدولي لمعدات الهاتف المحمولةIMEI، ورقم التعريف الدولي لاشتراكات الهاتف المحمول IMSI، والرسائل النصية القصيرة، وخدمة الرسائل المتعددة الوسائط، وجهات الاتصال، والحسابات، وتاريخ المكالمات الهاتفية، والموقع، ومعلومات شبكة الواي فاي المتصلة.

– الإجابة تلقائياً على المكالمات الهاتفية الواردة لرقم هاتف معين.

– التحكم عن بعد بالجهاز عن طريق قنوات بروتوكول بيانات المستخدمUDP، وبروتوكول التحكم بالإرسالTCP، والرسائل النصية القصيرة.

– التجسس على المستخدم الذي تم اختراق جهازه من خلال:

1- تسجيل المكالمات الهاتفية، والصوت والفيديو المحيط بالمستخدم.

2- التقاط الصور عبر الكاميرتين الأمامية والخلفية

3- مراقبة موقع الجهاز الذي تم اختراقه

4- التقاط صور للشاشة