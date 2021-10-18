سباير كابيتال تنتهى من تأسيس “الخير للتمويل”برأسمال مصدر 120 مليون جنيه

أعلنت شركة سباير كابيتال القابضة للاستثمارات المالية (بايونيرز سابقا)،الانتهاء من تأسيس شركة “الخير” للتمويل متناهى الصغر برأسمال مصدر 120 مليون جنيه مدفوعا منه 30 مليون جنيه، تأييدا لما نشرته المال .

وقالت سباير كابيتال فى إفصاح للبورصة الاثنين إن تأسيس هذه الشركة يأتى فى إطار خطة استراتيجية للتوسع فى الأنشطة المالية غير المصرفية.

وتنتظر الشركة صدور قرارات التراخيص اللازمة لبدء مزاولة النشاط من قبل الهيئة العامة للرقابة المالية.

وقال وليد زكي، رئيس مجلس الإدارة ، فى وقت سابق ،إن شركته حصلت على موافقة الرقابة لتأسيس شركة الخير للتمويل متناهى الصغر ،وسيجرى بدء مزاولة النشاط خلال أيام.

وأضاف زكي، فى حوار مع برنامج المال 11 أكتوبر ( CEO LEVEL )، إن سباير كابيتال ستخترق مجالات التمويل متناهي الصغر و التمويل العقاري، كما تخطط لدراسة أنشطة التمويل الاستهلاكي و التأجير التمويلي خلال الفترة القادمة.

سباير كابيتال : انقسام بايونيرز إلى ثلاث كيانات اعتبارا من 11 اكتوبر

وليد زكى رئيس مجلس إدارة شركة بايونيرز القابضة للاستثمارات المالية

وأجرت بايونيرز القابضة إعادة هيكلة ضخمة بين مجموعة شركاتها نتج عنها الانقسام إلى ثلاثة كيانات كبرى، أدرجت فى البورصة المصرية وبدء التداول عليها اعتبارا من 11 أكتوبر الجارى.

وانتهى مشروع الإنقسام إلى إدراج الشركتين الجديدتين وهما: بايونيرز بروبرتيز للتنمية العمرانية برأسمال مصدر 4.7 مليار جنيه، وجدوى للتنمية الصناعية برأسمال 2 مليار جنيه، كما جرى تغيير إسم بايونيرز القابضة إلى سباير كابيتال.

ويشير المخطط التفصيلى لعملية الانقسام إلى إعادة توزيع شركات بايونيرز على ثلاثة كيانات كبرى، أحدها تختص بقطاع الخدمات المالية (القاسمة)، والثانية (منقسمة) بالقطاع العقارى ونشاط المقاولات، بينما تختص الأخيرة (منقسمة أيضا) بالنشاط الصناعى.

وتحتفظ بايونير-وفقا للتقسيم- بمساهمتها فى ثمانى شركات متخصصة فى الخدمات المالية غير المصرفية، وتضم: بايونيرز لتداول الأوراق المالية، بريزما للوساطة فى الأوراق المالية، المستشار الدولى لضمان الاكتتاب فى الأوراق المالية.

كما تضم شركات، رؤية أون لاين لتداول الأوراق المالية، أموال للاستثمارات المالية، بايونيرز العالمية القابضة (البحرين) ، المصرية للصرافة والأعمال المالية، إضافة إلى شركة بايونيرز لصناديق الاستثمار (صندوق رائد).

بروبرتيز وجدوى تضمان 18 شركة تابعة تحت مظلتهما

شركة بايونيرز القابضة للاستثمارات

أما شركة “بايونيرز بروبرتيز للتنمية العمرانية”(المنقسمة الأولى)، فتضم تحت مظلتها عشر شركات متخصصة فى المقاولات والنشاط العقارى ، من بينها المتحدة للإسكان والتعمير،القاهرة للإسكان والتعمير.

كما تشمل الجيزة العامة للمقاولات والاستثمار العقارى، الصعيد العامة للمقاولات والاستثمار العقارى ، وادى للاستشارات، الصفوة للاستشارات والتنمية، تلال الساحل الشمالى للمنتجعات السياحية والاستثمار العقارى.

كذلك تضم تحت مظلتها، شركتى، تلال البحر الأحمر للاستثمار العقارى والمنتجعات السياحية، بلو للتطوير العقارى، إضافة إلى شركة رؤية القابضة للاستثمارات.

أما الشركة المنقسمة الثانية ، فتحمل اسم “جدوى للتنمية الصناعية”، فتضم تحت مظلتها ثمانى شركات شقيقة وتابعة متخصصة فى النشاط الصناعى ، من بينها ،الشركة العربية لمنتجات الألبان المعروفة باسم آراب ديرى.

كما تضم شركات، يونيفرسال لصناعة مواد التعبئة والتغليف والورق (يونيباك)، الكابلات الكهربائية المصرية، الجيزة باور للصناعة، النور للأدوية، الحصن للاستشارات، بايونيرز كابيتال للاستشارات المالية، سمو للاستشارات.

بايونيرز : الانقسام يستهدف جذب شرائح جديدة من المستثمرين

ويشير مخطط التقسيم إلى بقاء نسب المساهمين الرئيسين ونسب الأسهم حرة التداول فى الشركة القاسمة والشركتين المنقسمتين كما هى قبل عملية الهيكلة والانقسام.

وتقول “بايونيرز” إن عملية الانقسام لن تؤثر على أى تعاقدات أو التزامات مالية سابقة جرى الاتفاق عليها مع الغير قبل عملية الهيكلة والانقسام.

وتتوقع الشركة أن تساهم عملية الانقسام فى إنعاش التداول على الأسهم عبر جذب شرائح جديدة من المستثمرين من ذوى الاهتمامات الاستثمارية المتنوعة سواء فى الأنشطة المالية أو العقارية أو الصناعية.

كما يستهدف الانقسام إتاحة فرص جديدة لنمو للشركة القاسمة والكيانين المنقسمين عبر مشاركتهم فى استثمارات جديدة تناسب كل قطاع مع زيادة التركيز على جانب الاختصاص بما يؤدى إلى وضوح الرؤية ونمو الأعمال والإيرادات.

كذلك تتوقع بايونيرز، أن تساهم هذه العملية فى وضوح وكفاءة هيكل الملكية بوجود قوائم مالية مستقلة لكل شركة بما يعكس أداء كل قطاع على حدة ، وفقا لما جاء فى تفاصيل الملف المقدم عن عملية الانقسام إلى الرقابة المالية.

ووافقت الجمعية العامة غير العادية لمساهمى بايونيرز فى 24 نوفمبر الماضى على خطة التقسيم إلى ثلاث شركات كبرى تختص كل واحدة منها بأحد أنشطتها الرئيسية، ومن المقرر دعوة المساهمين مرة ثانية لمناقشة الخطة التفصيلية للانقسام بطريقة التقسيم الأفقى للالتزامات والأصول وحقوق الملكية.

واقترح مجلس الإدارة فى مطلع نوفمبر الماضى أن يكون المركز المالى الأخير للشركة (31 أكتوبر 2020) هو أساس التقييم لعملية الانقسام.

ما قبل الانقسام : تفاصيل صفقة مبادلة الأسهم مع خمس شركات تابعة 2020

البورصة المصرية

ونفذت بايونيرز فى 17 يونيو الماضى (2020) صفقة مبادلة أسهم مع خمس شركات تابعة مدرجة فى البورصة المصرية، فى إطار خطة أوسع للانقسام إلى 3 كيانات تعمل فى مجال الخدمات المالية غير المصرفية، والعقارات، والصناعة.

وشملت الشركات محل صفقة التبادل، الجيزة العامة للمقاولات والاستثمار العقارى، شركة المتحدة للإسكان والتعمير،كما تضم، الصعيد العامة للمقاولات، القاهرة للإسكان والتعمير، الكابلات الكهربائية المصرية.

وأفصحت الشركة فى وقت لاحق عن هيكل ملكيتها فى تلك الشركات بعد عملية المبادلة، ورفعت بايونيرز رأسمالها ( يوليو 2020) من 4.68 مليار جنيه إلى 5.2 مليار فى إطار استكمال صفقة مبادلة الأسهم التى جرت قبلها بشهر.

وبلغت قيمة الزيادة 591.6 مليون جنيه موزعة على 118.3 مليون سهم بقيمة اسمية قدرها 5 جنيهات للسهم ، علاوة إصدار قدره 3.66 جنيه للسهم بقيمة إجمالية 433 مليون جنيه ترحل لحساب الاحتياطى.

وخصصت أسهم تلك الزيادة بالكامل للمساهمين الرئيسيين (وليد محمد زكى، وأولاده القصر) ، وأدرجت لجنة القيد تلك الزيادة على قاعدة البيانات فى 26 يوليو 2020.

وأظهرت أحدث نتائج أعمال لمجموعة بايونيرز ارتفاع إيراداتها إلى 4.2 مليار جنيه خلال النصف الأول المنتهى يونيو الماضى، مقارنة بنحو 3.5 مليار جنيه خلال الفترة المقارنة من 2020.