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سباق مع الزمن لإنجاز مشروع كوبرى منقباد (صور)

بطول 1600متر وعرض 16.7متر
أحمد صبحي 2:16 ص, الثلاثاء, 4 مايو 21 2:16 ص, الثلاثاء, 4 مايو 21

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تستمر أعمال التشييد ليلا ونهارا خلال أيام العطلات في كوبرى منقباد العلوي بطريق (أسيوط/القاهرة) الزراعي والذي يمر أعلى الترعة الإبراهيمية ومزلقان السكة الحديد بإجمالي طول 1600متر وعرض 16.7متر وينفذه فرع شركة المقاولون.

 يعد نقلة نوعية في حركة النقل والمواصلات في محافظة أسيوط خاصة بالمدخل الشمالي لمدينة أسيوط لأنه سيقضي على التكدس والزحام المروري ويسهم في فك الاختناقات المرورية بمدخل القرية الذي يحدث على مدار اليوم ويزداد مع إغلاق مزلقان السكة الحديد.

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حيث يمر الكوبري أعلى قضبان السكة الحديد والترعة الإبراهيمية ليخدم قرية منقباد والمناطق المجاورة بدلًا من عبور مزلقان السكة الحديد مما يساعد على سهولة التنقل.

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بقلم أحمد صبحي

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