سباق مستمر بين وكلاء السيارات.. لجذب رواد فيسبوك

شيفروليه تتقدم للمركز الثاني على حساب "نيسان" "سيتروين" تطيح بـ"فورد" من قائمة "الأكثر إعجابًا"أحمد شوقيتواصلت المنافسة بين وكلاء السيارات في مصر للوصول إلى أكبر عدد من مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي؛ وتحديدًا موقع "فيس بوك"؛ حيث عززت فولكس فاجن صدارتها لقائمة أكثر 10 وكالات جذبًا لرواد الموقع؛

شيفروليه تتقدم للمركز الثاني على حساب “نيسان”

“سيتروين” تطيح بـ”فورد” من قائمة “الأكثر إعجابًا”

أحمد شوقي

تواصلت المنافسة بين وكلاء السيارات في مصر للوصول إلى أكبر عدد من مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي؛ وتحديدًا موقع “فيس بوك”؛ حيث عززت فولكس فاجن صدارتها لقائمة أكثر 10 وكالات جذبًا لرواد الموقع؛ بعد وصول عدد المعجبين بصفحتها الرسمية إلى 30,1 مليون مقابل 26 مليون خلال مايو 2016.

ووفق نتائج رصد أجرته “المال” اليوم الموافق 23 مايو 2017 مقارنة لنتائج رصد مشابه تم إجراؤه خلال مايو 2016؛ تقدمت العلامة الأمريكية شيفروليه للمركز الثاني على حساب “نيسان”؛ بعد وصول عدد المعجبين بصفحتها إلى 18,4 مليون مقابل 928 ألف. واستقرت نيسان بالمركز الثاالث بعد وصول عدد معجبيها إلى 17,9 مليون شخص مقابل 15,8 مليون.

ومن المشاهد الجديدة أيضًا تمكن العلامة سيتروين من الانضمام لقائمة أكبر 10 علامات تجارية تواجدًا على فيس بوك بعد وصول عدد معجبيها إلى 10,2 مليون؛ لتحتل المركز الرابع. وجاء هذا التقدم على حساب فورد التي خرجت من القائمة بعد تجمد عدد معجبي صفحتها عند 814 ألف مقابل 766 ألف خلال مايو 2016.

وتراجع ترتيب BMW من المركز الرابع إلى المركز السابع؛ بسبب النمو البطئ في عدد المعجبين بصفحتها على فيس بوك ليبلغ 2,2 مليون مقابل 2,1 مليون خلال مايو 2016.

وتراجع ترتيب “أوبل” من المركز الثالث إلى المركز الخامس؛ رغم زيادة عدد معجبيها من 3,2 مليون شخص إلى 3,6 مليون؛ فيما تراجعت كيا موتورز إلى المركز السادس بعدد 2,3 مليون معجب في حين كانت تحتل المركز الخامس بواقع 2,1 مليون شخص.

وتراجع ترتيب هيونداي من المركز السادس إلى المركز الثامن؛ بعدد معجبين 1,4 مليون شخص مقابل 1,3 مليون خلال مايو 2016، كما تراجعت رينو من المركز السادس إلى المركز التاسع بعدد 1,10 مليون معجب مقابل 1,07 مليون؛ كما تأخرت تويوتا من المركز التاسع إلى المركز العاشر بعدد810 ألف معجب مقابل 878 ألف.

ويوضح الجدول التالي قائمة بأعلى 10 شركات سيارات في مصر من حيث مستوى الإعجاب بالصحفة الرسمية على “فيس بوك”؛ والتطور في عدد المعجبين بها خلال الفترة بين مايو 2016 ومايو 2017. (إعداد: المال) مسلسل العلامة التجارية عدد المعجبين بالألف- مايو 2016 عدد المعجبين بالألف- مايو 2017 1 فولكس فاجن 26034 30090 2 شيفروليه 928 18441 3 نيسان 15823 17908 4 سيتروين – 10166 5 أوبل 3182 3654 6 كيا موتورز 2066 2299 7 BMW 2154 2224 8 هيونداي 1326 1462 9 رينو 1072 1109 10 تويوتا 810 878

