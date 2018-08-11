سباق شريف بين نجوم الغناء على إحياء حفلات موسم الصيف

- يحيى الموجي: حفلات عمرو دياب بالساحل لا تختلف عن حفلاته الاخرى- منير الوسيمي: حفلات الساحل أقل تجهيزا من الأوبرا وأكثر تكلفة لمنظميها- حسام خليل: النجوم يسعون لطرح ألبوماتهم في الصيف لتقديمها في هذه الحفلات أحمد حمدي: يتسابق نجوم الغناء بمصر والوطن العربي على إحياء حفلات مو

– يحيى الموجي: حفلات عمرو دياب بالساحل لا تختلف عن حفلاته الاخرى

– منير الوسيمي: حفلات الساحل أقل تجهيزا من الأوبرا وأكثر تكلفة لمنظميها

– حسام خليل: النجوم يسعون لطرح ألبوماتهم في الصيف لتقديمها في هذه الحفلات

أحمد حمدي:

يتسابق نجوم الغناء بمصر والوطن العربي على إحياء حفلات موسم الصيف كل عام بالمصايف التي ينجذب لها شريحة كبيرة من الجمهور في مصر، وعلى راسها الساحل الشمالي ومارينا والقرى المحيطة بها و التي يذهب لها المصطافين، خاصة الطبقات الغنية والمشاهير والشخصيات العامة ورجال الاعمال خلال اشهر يوليو واغسطس وسبتمبر من كل عام .

ومفاجئة هذا الصيف تواجد نجوم كبار في الغناء في هذه الحفلات ومنهم نجوما يغنون بالساحل الشمالي لاول مرة مثل النجمة اصالة نصري (يوم 23 اغسطس الجاري ) ، وبعدها النجم عمرو دياب تزامنا مع اطلاق البومه الجديد “كل حياتي” ، حيث تعد حفلاته الاكثر جماهيرية في الساحل الشمالي عن اي نجم اخر مصري او عربي كل سنة .

كما يحي النجم اللبناني راغب علامة حفلا كبيرا ب” 6 نهاية اغسطس ايضا ومعه النجم تامر حسني الذي “

الذي يحتفل بالبومه الجديد عيش بشوقك مع جمهور مارينا مثل الاعوام الماضية وتشهد حفلاته ايضا حضورا جماهيريا كبيرا ….

ماسر اقبال المصريين على هذه الحفلات ومالاختلاف بينها وبين الحفلات الغنائية بالقاهرة التي يحيها نفس النجوم وهل وجود نجوم كبار مثل اصالة وعمرو دياب هو ما يخلق حالة الاقبال الواسع على هذه الحفلات ام ان السبب هو انها تقام في احدى المصايف للمصريين .

يقول الموزع الموسيقي يحى الموجي ان هذه الحفلات تجذب فئة كبيرة من الجمهور المصري كل عام لانها تكون مناسبة لجو الصيف خاصة انها تضم نجوما مهمين مثل عمرو دياب الذي يتعاون معه فيها منذ سنوات .

واضاف ان حفلات عمرو دياب في الساحل الشمالي مثلا لاتختلف كثيرا عن حفلاته باي مكان اخر ، فنقوم بتحضير اغنيات الحفلة وتحضيراتها مثل اي حفل، لكن الفرق ان عمرو قد يظهر بلوك مختلف وملابس كاجوال وكذلك الفرقة الموسيقية مقارنة بحفلات القاهرة والمسارح الاخرى .

وتابع الموجي قائلا ان استقبال الجمهور المصري لحفلة دياب في الساحل لايقل ابدا عن استقبالهم لحفلاته واغنياته في اي مكان اخر لان جمهور الهضبة واحد في اي مكان ، لافتا الى ان الامر يختلف تماما لو كان الحفل مقام من اجل الاحتفال بالبوم جديد لدياب فنقوم بتحضير اغنيات الالبوم في بروفات الحفل سابقا حتى تقدم بصورة مميزة للجمهور .

ويرى منير الوسيمي نقيب الموسيقيين الاسبق، ان حفلات الساحل الشمالي ينجذب لها الناس والمشاهير والشخصيات العامة بصورة اكبر من الحفلات الاخرى لانهم يقضون يومهم على البحر وفي الليل يريدون الاستمتاع بسهرة فنية مميزة لذلك تقام هذه الحفلات في الليل دائما وتجذب اشخاص كثيرين وتضم نجوما كبار.

واشار الى ان هذه الحفلات يجب ان يحييها نجوما كبار في الغناء حتى لايخسر منظموها بسبب ارتفاع تكلفتها عن الحفلات التي تقام في اي وقت اخر في السنة .

ونوه الى ان حفلات الساحل الشمالي مايميزها انها صيفية ويرتادها الجمهور ويستمتع بها حتى لو كانوا يرتدون مايوهات فذلك امر طبيعي، اما الحفلات في القاهرة واي مسرح اخر تكون كلاسيكية بصورة اكبر وبالملابس الرسمية .

واوضح ايضا ان حفلات الاوبرا المصرية وقاعة المؤتمرات تكون مجهزة بامكانيات اكبر من حيث الاضاءة والديكور والمسرح لكن حفلات الساحل الشمالي تقام على الرمل ولاتكون مجهزة بصورة كبيرة .

واستدرك قائلا ان وجود نجوما مثل اصالة لاول مرة في الساحل هذا العام يعتبر شيئا هاما فهي نجمة مهمة ولديها جمهورا كبيرا ومتطورة دائما وتقيم حفلات مع فرق غنائية مثل وسط البلد كل فترة وحفلها سيشهد حضورا كبيرا الايام القادمة.

اما منظم الحفلات حسام خليل فيقول ان : حفلات الصيف لها طابعا خاصا من حيث ملابسها ونجومها وطريقة تقديمها ايضا .

وأشار إلى أن حفلات الساحل الشمالي دائما تكون مختلفة من حيث طبيعة الجمهور الذي يتواجد فيها عن اي حفل اخر بالقاهرة سواء في دار الاوبرا المصرية او المسارح الكلاسيكية ، والاغنيات التي تقدم في حفلات الصيف ايضا تكون اغلبها مرحة وايقاعية ويسعى لذلك نجوم الغناء دائما.

ونوه خليل إلى ان وقت الصيف هو الافضل لاي مطرب لطرح اغنية جديدة او البوم جديد الذي يضم اغنيات ايقاعية راقصة فيستغل حفلات الصيف لتقديم هذه الاغنيات الراقصة للجمهور ليضمن نجاحها عن اي وقت اخر.