سباق بنكى لإلغاء حدود بطاقات الائتمان للمسافرين

للمشتريات.. والقائمة تضم: الأهلى ومصر والتجارى الدولى وHSBC والأهلى الكويتى

رفع حدود السحب النقدى والإبقاء على مستوى عمولات الاستخدام بين 3 و6%

الأهلى اليونانى يواصل إيقاف بطاقاته بالخارج.. و«QNB» مستمر فى منع السحب

هبة محمد

دخل عدد من البنوك المحلية فى سباق، خلال الأسبوعين الماضيين،لإلغاء الحدود المفروضة على استخدام بطاقات الائتمان خارج مصر، مستفيدين من تحسن مستويات السيولة بالعملة الأجنبية لديها، بعد مرور ما يقرب من 6 أشهر على تطبيق قرارتحرير سعر صرف العملات الأجنبية، ودخول ما يزيد عن 17 مليار دولار للجهاز المصرفي.

وضمت قائمة البنوك التى اتخذت قرارا، وشرعت فى تنفيذه كلا من (الأهلى، مصر، التجارى الدولى، HSBC ، الأهلى الكويتى) وفقا لمسح أجرته «المال» على 27 مصرفا تعمل فى السوق المحلية.

ونص قرار البنوك الخمسة على إلغاء الحدود المفروضة على استخدام بطاقاتها الائتمانية فى المشتريات، بينما اكتفت بزيادتها فقط بقيمة بين 200 – 400 دولار فيما يتعلق بالحدود الشهرية للسحب النقدى.

وقرر بنك مصر، نهاية الأسبوع الماضى، إتاحة كامل الحد الائتمان للمشتريات فى الخارج، بالإضافة إلى زيادة حد السحب النقدى من 100 دولار إلى 300 للبطاقة الكلاسيك، و من 300 إلى 500 دولار للجولد، ومن 600 إلى 1000 دولار للبلاتينيوم.

كما ألغى بنك «إتش إس بى سى» الحدود على بطاقات الائتمان، والخصم مع زيادة السحب النقدى من 300 إلى 500 دولار.

وقام بنك «باركليز» بزيادة حدود المشتريات بواقع 10 آلاف جنيه و40 ألف جنيه لكل من بطاقات الذهبية والبلاتينية، كما خفض العمولة %2 على السحب النقدى لتصل إلى %8 و%1 للمشتريات إلى %3.

ورفع بنك المصرف المتحد حدود المشتريات الشهرية بنحو 70 ألف جنيه، لتصل إلى 120 ألفا حاليا فى الشهر، كما رفع حدود السحب النقدى الشهرى من 20 ألف جنيه إلى 30 ألفا.

أيضا ازدادت الحدود القصوى لبطاقات «إى جي» بنك إلى 120 ألف جنيه لمشتريات البطاقة البلاتينية. فيما أبقت بنوك ، العربى الأفريقى الدولى، الإسكندرية، الإمارات دبى الوطنى على نفس الحدود السابقة.