سباق البطولات الدرامية أواخر 2023.. تنافس تحسمه نسب المشاهدة

يتنافس بعض الفنانين على تقديم البطولات التليفزيونية بآواخر عام 2023 وذلك بمسلسلات جديدة ، أبرزهم الفنان شريف سلامة الذي قرر أن يقدم بطولة أكثر من عمل درامي آواخر العام بمسلسلي ” ورق التوت” الذي يعرض حاليا بقناة سي بي سي تأليف عبادة نجيب وإخراج حسام على ،ومسلسل ” العودة” ويعرض الأيام القادمة بقنوات المتحدة ، العمل من تأليف أمين جمال وإخراج أحمد حسن، والعمل مكون من 30 حلقة.

كما يقدم الفنان أحمد داوود بطولة تليفزيونية لأول مرة بمسلسل ” زينهم ” ويشاركه كريم قاسم، تارا عماد، وآخرين، تأليف محمد سليمان عبدالمالك، وإنتاج أروما، وإخراج يحىى إسماعيل .

وكذلك يعود النجم شريف منير للشاشة الصغيرة ببطولة مسلسل ” بقينا اتنين ” وتشاركه النجمة رانيا يوسف اخراج طارق رفعت وانتاج كريم أبو ذكري .

فايزة هنداوي : البطولة يجب أن تسند لفنانين كثيرين ويتم إعطائهم الفرصة لذلك

أبدت الناقدة فايزة هنداوي رأيها في تقديم بطولات درامية مختلفة لمختلف الفنانين آواخر العام فقالت : أن البطولة في التلفزيون لايجب أن تقف عند وجوه معينة طيلة الوقت ، فيجب أن نخرج من حصر البطولة على 5 أسماء معروفة منذ فترة طويلة .

وقالت لـ” المال” إن البطولة يجب إن تسند لفنانين كثيرين ويتم اعطائهم الفرصة لذلك ، والجمهور هو الحكم على مدى جودة مايقدمونه هؤلاء الفنانين كأبطال من عدمه .

ولفتت إلى أن هناك وجوه شابة تم تصعيدها منذ فترة للبطولة وحققوا نسبة مشاهدة كبيرة مثل عصام عمر بمسلسل ” بالطو ” وآخرين أيضا ، لذلك إعطاء الفرصة لأحمد داوود لتقديم البطولة أمرا مميزا ونتمنى أن يسند لفنانين آخرين الفترة القادمة البطولة أيضا .

دعاء حلمي :مسلسل ” زينهم” سيحظى باهتمام ومشاهدة كبيرة

من ناحيتها قالت الناقدة دعاء حلمي أنه من الواضح أن مسلسلات الأوف سيزون أصبح لها جمهورا كبيرا حاليا أيا كان مستوى المسلسل المقدم لكن تحظى مسلسلات الأوف سيزون بمشاهدة كبيرة .

أضافت أن مسلسل ” زينهم” سيحظى باهتمام ومشاهدة كبيرة لأن نجومه من جيل الشباب ، علاوة أنه يناقش قصة مختلفة وجذابة وجديدة .

كما أنه لايمكن أن نقيس مدى نجاح هذه المسلسلات وتفوق عمل درامي عن الآخر ، لأنه يتم القياس بمنصات التواصل الاجتماعي والتريند فقط ، لكن لايوجد مقياس ومعيار حقيقي لنجاح مسلسل أم لا ، لأن شركة الاعلانات هي نفسها المسؤولة عن المسلسل وفق” حلمي ” .

حنان شومان :شريف سلامة أصبح له جمهور كبيرا منذ فترة

بدورها، أوضحت الناقدة حنان شومان أنه خلال ال3 سنوات الأخيرة اقتنع صناع الدراما المصرية أن موسم رمضان وهما حقيقيا وأن العمل الجيد يمكن أن يحقق مشاهدة كبيرة في أي وقت خلال العام .

وبوجود مختلف المنصات الرقمية أصبح هناك احتياجا لطرح مسلسلات جديدة دائما لملأها ، لذلك زاد الانتاج الدرامي بصورة كبيرة بوجود هذه المنصات وفق” شومان” .

وأضافت أن شريف سلامة أصبح له جمهور كبيرا منذ فترة ، فقدم مسلسل ” كامل العدد ” بموسم رمضان الأخير ولاقى اقبالا كبيرا ، وهو ممثل مميز وثقيل فنيا ، كما أن مسلسل ” صوت وصورة” لحنان مطاوع حقق جذبا جماهيريا كبيرا .