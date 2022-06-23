لاعبة أمريكية تتعرض للإغماء في حمام سباحة.. تفاصيل القصة كاملة

عُمر جديد كُتب لها” هذا ما يمكن أن يُقال عن قصة أنيتا ألفاريز لاعبة السباحة الفنية – سابقا كانت تسمى السباحة المتزامنة أو الإيقاعية – التي أنقذتها مدربتها بعدما تعرضت للإغماء في المسبح خلال مشاركتها في بطولة العالم للألعاب المائية التي تُقام في العاصمة المجرية بودابست، حسبما ذكرت شبكة “إن بي سي نيوز” الإخبارية الأمريكية.

والتقطت عدسات الكاميرا صورا مفزعة لـ ألفاريز البالغة من العمر 25 عاما، وهي تطفو في الماء متجهة إلى قاع حمام السباحة، وهي فاقدة للوعي على الأرجح، بعد أن أنهت تدريباتها الفردية الحرة.

وفي أول تعقيب على الواقعة، قالت دورة الألعاب الأولمبية في مدونتها الإخبارية إن الإسبانية أندريا فوينتيس، مدربة ألفاريز التي سبق وأن حصدت في السابق أربع ميداليات أولمبية في السباحة المتزامنة، قفزت إلى حمام السباحة ونجحت بالفعل في إنقاذ ألفاريز قبل أن يتدهور الموقف.

وفي الصور، يمكن رؤية فوينتيس الذي كانت ترتدي قميصا وسروالًا قصيرًا بالكامل ، وهي تسبح إلى ألفاريز قبل سحبها نحو سطح الماء.

ثم ظهرت المدربة المخضرمة بعد ذلك وهي تسحب ألفاريز التي شاركت في دورة الألعاب الأولمبية مرتين، نحو حافة حمام السباحة بمساعدة رجل مجهول الهوية.

ووفقًا لموقع الألعاب الأولمبية على الإنترنت، تم توفير رعاية طبية لألفاريز قبل أن يتم إخراجها من حمام السباحة بعيدًا.

وقالت فوينتيس في بيان نُشر على صفحة المنتخب الأمريكي للسباحة على موقع إنستجرام: ” أنيتا بخير” بعد الحادث المروع.

وأضافت: “قام الأطباء بفحص جميع العناصر الحيوية وكل شيء طبيعي: معدل ضربات القلب والأكسجين ومستويات السكر وضغط الدم ، إلخ … كل شيء على ما يرام”.

وتابعت: “ننسى أحيانًا أن هذا يحدث في الرياضات الأخرى عالية التحمل. الماراثون ، وركوب الدراجات ، وغيرها”.

وواصلت:”لقد رأينا جميعا صورًا حيث لا يصل بعض الرياضيين إلى خط النهاية ويساعدهم آخرون في الوصول إلى هناك.”

وأضافت فوينتيس: “رياضتنا لا تختلف عن غيرها، فقط في البلياردو، نتخطى الحدود وأحيانًا نجدها”.

وقالت: “أنيتا تشعر بحالة جيدة الآن ويقول الأطباء أيضًا إنها بخير”.

وفي مقابلة مع صحيفة ماركا الإسبانية ، قالت فوينتيس إنها قفزت في الماء “لأنني لم ارى أحدا، ولم يكن هناك منقذ، كما لم يكن هناك أحد في المسبح”.

وأضاف: ” “شعرت بالخوف قليلاً لأنها لم تكن تتنفس ، لكنها الآن بخير”

وقال منتخب أمريكا للسباحة الفنية لوكالة “أسوشيتيد برس” في بيان: “كانت مشاهدة حالة الطوارئ الطبية بالأمس للاعبة الأولمبية أنيتا ألفاريز وإنقاذ المدربة أندريا فوينتيس أمرًا مفجعًا لمجتمعنا”.

وتابع: “قدمت (الفاريز) أداء منفردًا استثنائيًا وتنافست ببراعة في أربع مسابقات أولية وثلاث نهائية على مدار ستة أيام”.

واحتلت ألفاريز المركز السابع في نهائي فردي الأربعاء.

وقالت فوينتيس إنه من المتوقع أن تحصل ألفاريز على راحة اليوم الخميس وسيقرر مع الطبيب ما إذا كان يمكنها السباحة في نهائيات الفرق الحرة القادمة.