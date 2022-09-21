«سبأ» للملابس : 400 مليون جنيه صادرات مستهدفة بختام العام

تستهدف شركة سبأ العالمية للملابس الجاهزة، زيادة حجم صادراتها بنهاية العام الحالى لتصل إلى 400 مليون جنيه، بزيادة 150 مليونا عن العام الماضي، بنسبة ارتفاع %60.

وتأسست «سبأ» عام 1991 بالمنطقة الصناعية ببورسعيد على مساحة 40 ألف متر مكعب باستثمارات يمنية حوالى 300 مليون جنيه.

وكشف أصيل جمال نائب رئيس الشركة – فى تصريحات لـ«المال» – أن خطة زيادة المبيعات تعتمد على عدة محاور، أبرزها زيادة حجم الكميات المصدرة للعملاء، والاستفادة بالارتفاع الحالى فى أسعار الدولار أمام العملة المحلية.

وأشار إلى أن المحور الآخر للخطة يتضمن زيادة عدد العلامات التجارية الشهيرة التى تصنعها الشركة وتوردها إلى قائمة عملائها.

وكشف عن أن الشركة تجرى مفاوضات حاليا للحصول على حق التصنيع للعلامتين «جورج أرمنى» فى إيطاليا، و«ديزل» فى ألمانيا.

وقال إن شركته تعمل بطاقة إنتاجية 130ألف قطعة يوميا، وتوجه كامل إنتاجها للتصدير، عبر إنتاج جميع منتجات «الجينز»، وتقوم بالتصنيع لصالح أشهر العلامات التجارية العالمية ومن أبرزها” Calvin Klein، Tommy، H&M، ZARA،Boss”.

وأوضح أن «سبأ» تكبدت خسائر فادحة خلال عامى 2020 و2021 لعدة أسباب، أبرزها جائحة” كورونا” مما أدى إلى توقف خطوط الشحن ، وعدم استقرارها وزيادة تكاليفها بنسب تجاوزت %120.

جدير بالذكر أن صادرات مصر من الملابس الجاهزة خلال الفترة من يناير إلى يوليو 2022 ارتفعت بنحو %35 لتسجل 1.44 مليار دولار مقابل 1.06 مليار خلال الفترة نفسها من 2021 وفقا للمجلس التصديرى للملابس الجاهزة.

وحققت صادرات يونيو الماضى زيادة بنسبة %21 لتسجل 244 مليون دولار مقابل 201 مليون فى يونيو 2021، كما ارتفعت الصادرات فى يوليو الماضى بنسبة %2 لتسجل 163 مليون دولار مقابل 160 مليونا فى يوليو 2021.

فى سياق متصل، طالب «جمال» الحكومة بتبنى خطة طموح فى التوسع بالصناعات التكميلية للملابس الجاهزة ، خاصة الإكسسورات والأقمشة التى يتم استيرادها من الخارج، وضرورة إنشاء مصانع متخصصة بتلك المستلزمات بجوار مصانع الملابس بمنطقة واحدة على غرار تركيا.

جدير بالذكر أن مصانع الملابس الجاهزة تستحوذ على نحو %90 من مصانع المنطقة الحرة ببورسعيد وتعد الصناعة الأبرز فى المنطقة والتى تجتذب المئات من الاستثمارات المحلية والأجنبية للعمل فيها وتمثل صادرات المنطقة الحرة ببورسعيد نحو %40 من صادرات مصر من الملابس الجاهزة.