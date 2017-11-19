سبأ للأدوية تضيف خطى إنتاج للبودر والإسبراى

الدمراوى: مبيعات علاج فيروس سى رفعت الأرباح 426% خلال 9 أشهر نصف مليون وحدة.. كمية الإنتاج المستهدفة للأول و250 ألف عبوة للثانى مصطفى طلعت تخطط شركة سبأ الدولية للأدوية والصناعات الكيماوية لإضافة خطى إنتاج «بودر» ومستحضر «سبراى» إلى مصنع الشركة بمدينة بلطيم، خلال الفت

الدمراوى: مبيعات علاج فيروس سى رفعت الأرباح 426% خلال 9 أشهر

نصف مليون وحدة.. كمية الإنتاج المستهدفة للأول و250 ألف عبوة للثانى

مصطفى طلعت

تخطط شركة سبأ الدولية للأدوية والصناعات الكيماوية لإضافة خطى إنتاج «بودر» ومستحضر «سبراى» إلى مصنع الشركة بمدينة بلطيم، خلال الفترة المقبلة، وذلك فى إطار خطة الشركة لإضافة مزيد من التوسعات.

أكد سهل الدمراوى، نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، أن شركته تعاقدت على استيراد خط إنتاج «البودر» من الهند، ومن المقرر وصوله خلال شهرين، فيما تسعى للتعاقد على خط إنتاج «الإسبراى» خلال وقت قريب، رافضًا الكشف عن التكلفة الاستثمارية للمشروع.

وأشار «الدمراوى»، فى تصريحات خاصة لـ«المال»، إلى أن خط البودر من المقرر أن ينتج حوالى نصف مليون وحدة خلال العام، فيما يستهدف خط “الإسبراي” إنتاج 250 ألف عبوة.

وتمتلك «سبأ» للأدوية مصنعًا بالمنطقة الصناعية بمدينة بلطيم بكفر الشيخ، ويحتل المصنع %25 من مساحة الأرض الإجمالية، وتم تدشين 4 فروع بمدن القاهرة والإسكندرية والشرقية والمنصورة.

وأوضح أن الشركة تقوم حاليًا بإنتاج 35 مستحضرًا لعلاج الأمراض المزمنة، منها الصرع والصدفية وأمراض الجهاز التنفسى وأمراض الدم والكبد وبعض المستحضرات التكميلية، بالإضافة إلى ملكيتها 150 مستحضرًا، حصل على إخطار وفى انتظار الإنتاج.

وتمتلك «سبأ» للأدوية مبنى لخطوط الإنتاج الحالية “خط أقراص وكبسول وخط أشربة وخط كريمات ومراهم”، وملحقا به عدد من المعامل المجهزة الخاصة بصناعة الأدوية.

وكشفت القوائم المالية الأخيرة عن فترة الأشهر التسعة الأولى، قفزة فى صافى أرباح الشركة، بنسبة %426.6، لتسجل 7.9 مليون جنيه، مقابل 1.5 مليون جنيه، الفترة المماثلة من 2016، كما قفزت المبيعات إلى 76.4 مليون حنيه مقابل 17.2 مليون.

وعزا نائب رئيس مجلس الإدارة زيادة الربحية إلى بدء الشركة فى إنتاح مستحضر سوفو هيب لعلاج التهاب الكبد الوبائى “فيروس سي” فى ديسمبر 2015، مما كان له افضل الأثر على زيادة المبيعات، خلال الفترة المذكورة.

ولفت إلى أن شركته تعاقدت مع كل من التأمين الصحى ومعاهد الكبد على توريد 450 ألف علبة من مستحضر سوفو هيب بقيمة بيعية نحو 135 مليون جنيه، وبدأت التوريد على دفعات من شهر أغسطس الماضى وتنتهى يونيو 2018.

وأوضح أن الشركة تأثرت بارتفاع أسعار الصرف نظرًا لاستيراد معظم مدخلات المنتجات من الخارج، ما انعكس أثره على زيادة تكاليف الإنتاج، إذ ارتفعت تكلفة المبيعات إلى 52.7 مليون جنيه، مقابل 11.3 مليون.

ويبلغ رأسمال «سبأ» للأدوية حالياً 66 مليون جنيه موزعة على 33 مليون سهم، بقيمة اسمية 2 جنيه للسهم الواحد.