سبأ للأدوية تحصل على موافقة الرقابة المالية لنشر إفصاح زيادة رأس المال

رجب عز الدين وافقت الهيئة العامة للرقابة المالية على نشر تقرير الإفصاح الخاص بزيادة رأس المال المصدر لشركة سبأ الدولية للأدوية والصناعات الكيماوية.ووافق مجلس إدارة الشركة فى 3 مارس الحالى على زيادة رأس المال المصدر من 66 مليون جنيه إلى 77 مليونًا، بزيادة قدرها 11 مليون جنيه،

رجب عز الدين





وافقت الهيئة العامة للرقابة المالية على نشر تقرير الإفصاح الخاص بزيادة رأس المال المصدر لشركة سبأ الدولية للأدوية والصناعات الكيماوية.

ووافق مجلس إدارة الشركة فى 3 مارس الحالى على زيادة رأس المال المصدر من 66 مليون جنيه إلى 77 مليونًا، بزيادة قدرها 11 مليون جنيه، موزعة على 5.500 مليون سهم بقيمة اسمية قدرها 2 جنيه مصرى للسهم الواحد، تُمول من أرباح العام والأرباح المرحلة عن سنوات سابقة وفقًا للقوائم المالية فى 31 ديسمبر 2017.

وارتفعت أرباح الشركة إلى 17.4 مليون جنيه خلال 2017 مقارنة بنحو 4.9 مليون جنيه فى 2016.

ويبلغ رأسمال الشركة 66 مليون جنيه، موزعًا على 33 مليون سهم، بقيمة اسمية 2 جنيه للسهم.