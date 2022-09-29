«سافي السعودية» تعتزم استثمار 38 مليار دولار في قطاع الألعاب الإلكترونية حتى 2030

تعتزم مجموعة “سافي ” السعودية، استثمار 142 مليار ريال (38 مليار دولار) في قطاع الألعاب الإلكترونية حتى عام 2030.

الاستثمارات أعلن عنها اليوم الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد السعودي ورئيس مجلس إدارة مجموعة “ساڤي” للألعاب الإلكترونية، أثناء إطلاقه استراتيجية المجموعة، مما يُسهم بتحقيق استراتيجية المملكة لتكون مركزاً عالمياً بقطاع الألعاب الإلكترونية نهاية العقد.

الاستثمار في قطاع الألعاب الإلكترونية

أطلق صندوق الاستثمارات العامة السعودي في يناير الماضي مجموعة “سافي” للألعاب الإلكترونية لتطوير قطاع الألعاب والرياضات الإلكترونية.

تستهدف السعودية أن يساهم قطاع الرياضات والألعاب الإلكترونية بـ50 مليار ريال (13.3 مليار دولار) في الناتج المحلي الإجمالي للمملكة، بحلول 2030، وذلك وفقاً لاستراتيجية هذا القطاع التي أطلقها منتصف سبتمبر الحالي الأمير محمد بن سلمان التي تتضمن إنشاء 250 شركة للألعاب الإلكترونية.

ستتوزع استثمارات “سافي” على أربعة برامج تطال مختلف أنواع الاستثمارات وعمليات الاستحواذ كالتالي: تخصيص مبلغ 50 مليار ريال للاستحواذ على واحدة من أفضل شركات نشر الألعاب وتطويرها لتصبح شريكاً استراتيجياً فعالاً، واستثمار 70 مليار ريال لشراء مجموعة من حصص الأقلية في شركات رئيسية تدعم خطط المجموعة في قطاع الرياضات الإلكترونية وتطوير الألعاب، وضخ 20 مليار ريال للمشاركة في الشركات العريقة في القطاع والتي تتماشى خططها مع استراتيجية المجموعة.

ويتضمن البرنامج الرباعي ضخ المجموعة لملياري ريال في استثمارات متنوعة ضمن شركات مبتكرة ناشئة بهدف تطوير الألعاب والرياضات الإلكترونية.

القطاع الأسرع نموا

يُعدُّ قطاع الألعاب الإلكترونية الأسرع نمواً في القطاعات الإعلامية، ويتوقَّع أن يصل حجمه إلى 200 مليار دولار العام المقبل.

هذه الاستراتيجية ستنفذها عدّة شركات تابعة لمجموعة “سافي” للألعاب الإلكترونية؛ وهي: شركة “إى إف جي” (EFG) ذراع مجموعة “سافي” المتخصصة بالرياضات الإلكترونية التي تم إنشاؤها بعد استحواذ الشركة على مجموعتي “أى إس إل” (ESL) و”FACEIT”، والشركة الثانية هي “Nine66” المعنية بإنشاء منظومة عمل متكاملة لتمكين مطوّري الألعاب، وشركة “VOV”، المتخصصة في بناء صالات للألعاب والمنافسات وتطوير المهارات وتوفير البيئة الصحية بالنسبة إلى اللاعبين والممارسين.

وتشمل استراتيجية المجموعة إنشاء صندوق “سافي” للألعاب، المتخصص بالاستثمار في الشركات العالمية الرائدة في نشر الألعاب وتطويرها، وتمكين تأسيس مقرّات إقليمية لها في المملكة.