ساينت جوباين الفرنسية تنتج 1.6 مليون طن زجاج معاد تصنيعه

هاجر عمران : قال أنطوان أندروس، المدير التجارى فى شركة ساينت جوباين الفرنسية العاملة فى مجال الزجاج، إن الشركة تنتج حولى 1.6 مليون طن من الزجاج المعاد تصنيعه أو ما يسمى RECYCLED. وأضاف، خلال كلمته بمؤتمر الأهرام إبدو تحت عنوان المدن المستدامة، أن استخدام الزجاج المعاد تصنيعه يوفر كميات كبيرة من ا



هاجر عمران :

قال أنطوان أندروس، المدير التجارى فى شركة ساينت جوباين الفرنسية العاملة فى مجال الزجاج، إن الشركة تنتج حولى 1.6 مليون طن من الزجاج المعاد تصنيعه أو ما يسمى RECYCLED.

وأضاف، خلال كلمته بمؤتمر الأهرام إبدو تحت عنوان المدن المستدامة، أن استخدام الزجاج المعاد تصنيعه يوفر كميات كبيرة من المواد الخام، مشيرا إلى أن الشركة لديها اختيارات متعددة من أنواع وألوان الزجاج.

وأشار إلى أن الزجاج الشفاف التى تنتجه الشركة يوفر إضاءة مناسبة، خاصة إذا كان بمساحات نوافذ كبيرة وهو ما يساعد على تقليص الاعتماد على الكهرباء فى الإنارة مع الاعتماد على الإضاءة الطبيعية.