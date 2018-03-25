سايك تعتزم إنشاء مصنع للسيارات محليًّا.. تعرف عليها

شريف عيسىعقد وزير الصناعة والتجارة طارق قابيل اجتماعاً مع قيادات شركة سايك موتورز الصينية لبحث إمكانية اقامة مصنع لإنتاج السيارات محلياً، فى إطار خطة الدولة الساعية إلى تعميق وتطوير صناعة السيارات.ويعد اجتماع "قابيل" بـ "سايك" الثانى من نوعه، حيث انه فى سبتمبر من العام الماضى اجتمع بممثلى سا

شريف عيسى

عقد وزير الصناعة والتجارة طارق قابيل اجتماعاً مع قيادات شركة سايك موتورز الصينية لبحث إمكانية اقامة مصنع لإنتاج السيارات محلياً، فى إطار خطة الدولة الساعية إلى تعميق وتطوير صناعة السيارات.

ويعد اجتماع “قابيل” بـ “سايك” الثانى من نوعه، حيث انه فى سبتمبر من العام الماضى اجتمع بممثلى سايك موتورز لبحث سبل دخولها السوق المصرى خلال زيارته للصين، والتى جاءت بهدف افتتاح معرض الصين والدول العربية.

ويهدف لقاء الوزير بقيادات سايك موتورز استعراض أهم المزايا والحوافز التى يتيحها قانون الإستثمار الجديد لتشجيع صناعة السيارات فى مصر القائمة على التصنيع الكامل وليس التجميع.

وتجدر الإشارة إلى ان قانون الاستثمار الجديد تضمن عدد من الحوافز لصناعة السيارات والتى من بينها 50 – 80% من رأس المال المدفوع خلال 7 سنوات من بدء إنتاج المشروع في صورة إعفاءات ضريبية.

وإصدار القانون تسهيل اجراءات التراخيص الصناعية والذي خفض فترة الاجراءات من 634 يوم إلى 7 أيام لما يقرب من 80% من الصناعات بالإضافة الي توفير الأراضي الصناعية لإتاحة الأراضي وضبط الأسعار حيث تم طرح 28.5 مليون م2 خلال عامي 2016- 2017.

المال ترصد أهم 10 معلومات عن مجموعة سايك الصينية للسيارات :

1- سايك هى شركة صينية حكومية لصناعة السيارات مملوكة للدولة تأسست فى عام 1940، ومقرها الرئيسى شنغهاى، وكان يطلق عليها فى الماضى “شركة شانغهاى لصناعة السيارات”، ويبلغ إجمالى حقوق الملكية بها 11.7 مليار سهم.

2-تشتمل أعمال الشركة مجالات انتاح وبيع السيارات، وقطع الغيار، تسويق السيارات الكهربية، وذاتية القيادة، بالإضافة إلى انتاج وبيع قطع الغيار، والبطاريات، إلى جانب تقديم الخدمات اللوجستية، وخدمات التجارة الإلكترونية، وخدمات التوميل والتأمين والإستثمار المتعلقة بالسيارات.

3-تحتل سايك المرتبة الثالثة عشر فى قائمة أكبر مصنعى السيارات فى العالم خلال 2017، بإجمالى 1.8 مليون سيارة، بعدل نمو عن 2016 بلغ 4.7%، وفقاً لإحصائيات مؤسسة “فوكس 2 موف” لأبحاث السيارات.

4-تمتلك سايك موتورز 3 علامات تجارية صينية تتولى عمليات انتاجها بالكامل، وهم Roewe، وMG، وMaxus.

5-تتولى سايك عمليات تجميع وتصنيع عدد من العلامات التجارية العالمية مثل فولكس فاجن، وايفيكو، وشنجهاى جنرال موتورز ويلنج، ونافيكوغيرها من العلامات التجارية.

6-تعتبر MG العلامة التجارية الوحيدة التابعة لسايك والتى توافرت طرازاتها فى الماضى عبر شركة شركة إيجيبشن بريتيش أوتوموتيف ”EBA” للسيارات.

7-بداية العام الجارى اعلنت شركة المنصور للسيارات استحواذها على وكالة MG، إلا ان مصادر بالشركة اكدت ان عمليات تجميع العلامة الصينية تمهيداً لإعادة تقديمها للسوق المحلى سيتم بحلول 2020.

8-تحتل سايك للسيارات المرتبة 41 فى قائمة أكبر الشركات على مستوى العالم وفقاً للتقرير الصادر عن مجلة فورتشن.

9-يبلغ عدد موظفى الشركة ما يقرب من 210 ألف موظف، وتمتلك 4 مراكز للبحث والتطوير، بالإضافة إلى 13 قاعدة صناعية خارج الصين فى كل من افريقيا، والشرق الأوسط، وأوروبا.

10-بلغت مبيعات سايك موتورز بكافة علاماتها ما يقرب من 6.93 مليون سيارة خلال 2017، بمعدل نمو 6.8%.