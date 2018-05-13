سايفاى أفريقيا: 6.1 مليار دولار حجم التجارة الإلكترونية بمصر

نسبة نمو 8.8% دبى الأولى عربيا بالمدن الذكية والكويت الأنشط فى استخدام البطاقات الائتمانية سهير محمد دعا خبراء ومشاركون فى مؤتمر سايفاى أفريقيا 2018 بطنجة المغربية، إلى الاسراع فى تبنى استراتيجية افريقية شاملة لمكافحة التطرف العنيف على الانترنت حيث لعبت…



نسبة نمو 8.8%

دبى الأولى عربيا بالمدن الذكية والكويت الأنشط فى استخدام البطاقات الائتمانية

سهير محمد

دعا خبراء ومشاركون فى مؤتمر سايفاى أفريقيا 2018 بطنجة المغربية، إلى الاسراع فى تبنى استراتيجية افريقية شاملة لمكافحة التطرف العنيف على الانترنت حيث لعبت التكنولوجيا دورا بارزا فى صعود التطرف فى أفريقيا وآسيا، خاصة مع الهواتف النقالة التى تدعم التشفير حيث يسهل على الإرهابيين تجنب كشفهم، كما أنهم يستعينون بها لتنسيق أنشطتهم، بالإضافة إلى وسائط التواصل الاجتماعى التى تعتبر أرضية خصبة للمتعصبين.

ورصد المشاركون نمواً قياسياً فى شهية الاقبال على منصات التجارة الالكترونية حيث زادت نسبة الاقبال على التجارة الالكترونية فى السوق المصرية بمتوسط مرجح يبلغ 8.8% فيما بلغ حجم سوق التجارة الالكترونية فى مصر مستوى 6.1 مليارات دولار، وفى المقابل رجح المشاركون بالمؤتمر بلوغ حجم سوق التجارة الالكترونية فى المغرب 1.4 مليار درهم نتيجة ارتفاع عدد مستخدمى بطاقات الائتمان إلى مستوى 9.6 مليون مستخدم فى المملكة المغربية مشيرين إلى أن دبى تتصدر الدول العربية فى استخدام تقنيات المدن الذكية فيما تحتل الكويت المرتبة الأولى عربيا فى عدد مرات استخدام البطاقات الائتمانية فى الدفع الالكترونى بنقاط البيع على أساس سنوى وفقا لبيانات العام 2017.

وطالب المشاركون بتبنى حلول لرصد أنشطة الارهاب الالكترونى الرقمى الذى يستغل مواقع التواصل الاجتماعى وفضاء الانترنت فى تدمير المجتمعات وخرابها عبر حزمة من الخطوات أبرزها: رصد وتحليل استراتيجيات الارهابيين على شبكة الانترنت مع تبنى استراتيجية توعوية من مخاطر الارهاب الالكترونى بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدنى واقرار تشريعات تحظر الانشطة الالكترونية الارهابية وتعتمد على ملاحقة هذه المواقع الالكترونية بالاضافة إلى ضرورة تعزيز التعاون المشترك فى هذا المضمار.

وبين المشاركون أن الفضاء الرقمى فى أفريقيا وآسيا بات مرتعا للنشاط الإجرامي. ففى كينيا، تفقد الأعمال التجارية عبر الإنترنت ما يصل إلى 146 مليون دولار أمريكى سنويا بسبب الجريمة الرقمية. وفى بومباى عاصمة الهند، تحدث جريمة رقمية واحدة كل عشر دقائق.

وأضافوا أن بيانات مركز الدراسات الاستراتيجية فى واشنطن بالتعاون مع شركة “مكافي” لبرامج الأمن المعلوماتى تشير إلى أن الاقتصاد العالمى يتكلف سنوياً نحو 600 مليار دولار من جراء عمليات القرصنة الالكترونية خصوصا ان الهجمات الالكترونية لا تقتصر على الحسابات البنكية الشخصية هدفاً لعمليات القرصنة؛ وإنما امتدّت إلى البورصات العالمية.

وطالبوا بوضع ضوابط ومعايير للحد من تنامى ظاهرة القرصنة الالكترونية على المستوى قارة افريقيا مع تعزيز مستويات استخدام الحوسبة السحابية التى تلعب دورا كبيرا فى مواجهة التهديدات والقرصنة الالكترونية.

وقال خبراء ومشاركون فى الجلسات المنعقدة باليوم الأخير لمؤتمر التكنولوجيا والابتكار والمجتمع “سايفاى أفريقيا 2018” أن القارة الافريقية هى الأسرع نمواً على مستوى استخدام وسائل التواصل الاجتماعى حيث شهدت القارة السمراء نمواً قياسيا هو الأعلى عالميا بواقع 809.9 فى المائة خلال الفترة من (2010 وحتى 2017) فى أعداد مستخدمى موقع التواصل الاجتماعى “فيسبوك” التى وصلت إلى 160.2 مليون مستخدم على مستوى القارة

وأوضح المشاركون أن هناك نحو 4 مليارات مستخدم للانترنت على مستوى العالم من أصل عدد سكان العالم البالغ 7.59 مليار نسمة فيما سجلت أفريقيا أعلى معدل نمو فى عدد مستخدمى الانترنت على مستوى العالم بواقع 20% خلال العام الماضى ليبلغ عدد مستخدمى الانترنت بافريقياً مستوى 435 مليون مستخدم من أصل عدد سكان قارة افريقيا البالغ 1.27 ملياراً حيث زاد عدد مستخدمى الانترنت فى مالى بما يقرب من ستة أضعاف وأكثر من الضعف فى بنين وسيراليون والنيجر وموزمبيق.

ولفت المشاركون إلى أن الدول الإفريقية حققت نمواً بنسبة 12٪ فى عدد مستخدمى وسائل التواصل الاجتماعى التى يبلغ متوسط عدد مستخدميها 191 مليونً مستخدم وفقا لبيانات العام 2017 وقد تصدر تطبيق “الواتساب” WhatsApp قائمة أكثر التطبيقات شعبية فى القارة الافريقية متصدراً جميع التطبيقات باستثناء بعض دول شمال افريقيا واريتريا والصومال حيث يتصدر تطبيق “فيسبوك ماسنجر” قائمة أكثر التطبيقات شعبية ورواجاً فى أفريقيا وفقا لبيانات العام الماضى.