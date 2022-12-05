سايداب تجمع جولة تمويلية بقيمة 1.2 مليون دولار بقيادة لونش أفريكا فنتشرز كابيتال

أعلنت “سايداب”، المنصة في مجال خدمات التجارة الإلكترونية بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، نجاح جولة تمويل تأسيسية بقيمة 1.2 مليون دولار. وشهدت الجولة مشاركة عدد من كبار المستثمرين العالميين والإقليميين المعنيين بالاستثمار في الشركات الناشئة في مراحلها الأولى، مثل “لونش أفريكا فنتشرز كابيتال” و”جلوبال 500″ ومستثمري الرياض الملائكيين و”أليكس آنجلز” وصندوق التويجري ومستثمر الملاك فيصل العبد السلام.

وكانت SIDEUP قد انطلقت في عام 2019 لتمكّن شركات التجارة الإلكترونية وتدعمها بحلول تكنولوجية تساعدها في إقامة علاقات شراكة وتكامل وتحقيق النمو وزيادة الإيرادات. وعُرفت SIDEUP سابقًا بالاسم VOO، التي كانت تدير إحدى الأسواق اللوجستية المهمة في المنطقة.

وتقدّم SIDEUP عددًا من الخدمات التي تسمح لأصحاب الأعمال بالتركيز على عملياتهم الأساسية، وذلك في إطار رسالتها الرامية إلى تبسيط العمليات في قطاع التجارة الإلكترونية.

وتأسست الشركة من أجل التصدي للتحديات الماثلة أمام اقتصاد التجارة الإلكترونية عبر تمكين الشركات من الوصول إلى بوابات الدفع الرقمي وتحقيق التكامل في عمليات الشحن والتخزين والتنفيذ والاستشارات من خلال منصة واحدة وعبر واجهات برمجة التطبيقات.

وتعتزم SIDEUP تسخير رأس المال الاستثماري لمضاعفة حضورها في مصر، وإطلاق عملياتها في المملكة العربية السعودية بافتتاح مكتب وتطوير مجموعة جديدة من الحلول للعملاء فيها على مدى الأشهر الاثني عشر المقبلة، كما تعتزم الشركة نقل مقرها الرئيس إلى الرياض وتعيين موظفين لشغل مناصب جديدة هناك.

وبهذه المناسبة، قال وليد راشد المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة SIDEUP، إن الشركات الإلكترونية التي تسهم في رسم مستقبل الاقتصاد ما زالت تواجه عددًا من التحديات التي تعوق نموّها،

مشيرًا إلى أن منصة SIDEUP تربط شركات التجارة الإلكترونية بمجموعة من الخدمات التي يقدمها عدد من الرواد في هذا المجال، مما يسمح لها بالتركيز على تنمية إيراداتها.

وأضاف: “نشعر بالحماس اليوم لدخول SIDEUP مرحلة جديدة من النمو تواكب مخططاتنا التوسعية في الأسواق الجديدة، والتي نستهلّها بافتتاح مكتب في المملكة العربية السعودية. وقد أصبحنا مهيّئين بدعم من مستثمرينا، لإحداث التغيير المنشود في قطاع التجارة الإلكترونية في أنحاء الشرق الأوسط وأفريقيا”.

ويُتوقع أن ينمو قطاع التجارة الإلكترونية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إلى 104.1 مليار دولار بحلول نهاية العام 2022.

ويعزّز هذه التوقعات الشرائح الكبيرة من الشباب المُلمّ بالتكنولوجيا والمعتمد عليها في جميع أنحاء المنطقة، إلا أن شركات التجارة الإلكترونية العاملة في أجزاء معينة بالمنطقة ما زالت تواجه تحديات تتعلق بالنمو في مجالات المدفوعات والتوصيل.

وتتيح منصة SIDEUP لشركات التجارة الإلكترونية في 45 دولة توسعة أعمالها والوصول إلى أسواق جديدة لمنتجاتها وخدماتها،

كما يتمتع مقدمو الخدمات من شركاء SIDEUP بفرص التعرف على عملاء جدد وتنمية مصادر دخل جديدة. وتجمع الشركة علاقات شراكة مع جهات بارزة في مجالاتها،

مثل منصات التجارة الإلكترونية “زد” و”زميت” و”ويلت”، وخدمات الدفع الإلكتروني “بيتابس” و”كاوباي” و”باي موب”، ومقدمي الخدمات اللوجستية “أرامكس” و”جيه آند تي” و”إيمايل”.

من ناحيته، أعرب محمد كرار، الشريك في شركة “لونش آفريكا فنتشرز كابيتال”، عن حماسه لدعم شركة SIDEUP التي وصفها بـ”محرّك للتغيير” في قطاع التجارة الإلكترونية بجميع أنحاء المنطقة من خلال ربط أصحاب الأعمال بشركاء خدمة عالمية المستوى،

معبرًا عن سروره في الانضمام إلى الشركة في رحلتها لدخول أسواق جديدة. وأضاف: “أحرزت SIDEUP تقدمًا مثيرًا للإعجاب حتى الآن وأصبحت تجسّد الكيفية التي يمكن للتكنولوجيا عبرها التصدي للتحديات التجارية الفريدة في منطقتنا، ولا سيما أنها تمتلك منتجًا قويًّا وفريقًا موهوبًا”.

بدوره، أشار الدكتور خالد الطويل، الشريك المؤسس لشركة “مستثمرو الرياض الملائكيون”، إلى “حالة التشظّي” التي قال إن التجارة الإلكترونية ما زالت تعانيها في معظم أنحاء المنطقة، معتبرًا أن هذه الحالة “تفرض عددًا من التحدّيات أمام أصحاب الأعمال”.

وأضاف: “تشكّل SIDEUP قفزة واسعة تمنح شركات التجارة الإلكترونية منصة واحدة للوصول إلى الشركاء المهمين والتكنولوجيا اللازمة لتنمية أعمالها، ونحن ممتنون لقدوم الشركة إلى المملكة وتقديمها الدعم للشركات السعودية خلال مراحل نموها المختلفة”.

وتشرف فرق إدارة الحسابات في SIDEUP على حصول شركات التجارة الإلكترونية على الخدمات من شركائها مقدمي الخدمات، وذلك بمجرد أن تختار شركة التجارة الإلكترونية مقدّم الخدمة التي تفضل التعامل معه.

وتتمتع الشركة بخبرة واسعة في الخدمات اللوجستية، وكانت قد أحرزت في السابق معدل توصيل قدره 85 في المئة من المحاولة الأولى، يُعدّ من الأعلى في القطاع،

فيما حققت معدلًا إجماليًّا في التوصيل الناجح قدره 90% من جميع طلبات التجارة الإلكترونية، وذلك بالرغم من التحديات الماثلة أمام القطاع في المنطقة،

حيث تخدم الشركة 2,000 متجر إلكتروني. هذا، ويتيح جميع عملاء SIDEUP خيار الدفع النقدي عند التوصيل، وتُحوّل الأموال للشركات كل 24 ساعة؛ لتمكينها من إدارة تدفقاتها النقدية.

وتحقق SIDEUP تدفقًا نقديًّا تشغيليًّا إيجابيًّا يزيد على 500 ألف دولار من حجم البضائع الإجمالي شهريًّا، بمعدل نمو قدره 30% شهريًّا.