سايتل تفاوض شركتين أمريكيتين على تقديم خدمات الكول سنتر لعملائهم من مصر

تفاوض سايتل SITEL لخدمات التعهيد شركتين أمريكتين يعملان فى طلب خدمات توصيل الطعام أونلاين والتجارة الإلكترونية على تقديم خدمات الكول سنتر لعملائهما من مصر.

وقال أحمد بهجت ، الرئيس التنفيذي للشركة ، أن سايتل تبحث مع الكيانيين العالميين إتاحة الخدمة من خلال 250 مقعد توفر 300 فرصة عمل كمرحلة أولي، متوقعا أن يتم حسم المفاوضات مع إحداها قبل نهاية العام الجاري دون الكشف عن أي تفاصيل أخري لحين التعاقد رسميا .

وأوضح بهجت فى تصريحات لـ ” المال “أن سايتل تتبنى استراتيجة توسعية داخل مصر وخارجها، لافتا الى ان الشركة بصدد استقبال وفدا من ممثلي الشركة العالمية يترأسه أوليفير كامينو نائب الرئيس خلال أيام بهدف مناقشة ملامح خطة 2023

وأكد أن الاجتماع سيتناول أيضا كيفية النهوض بصناعة خدمات التعهيد في مصر، ورفع مهارات الكوادر البشرية داخل الشركة ، علاوة على صياغة ورقة عمل وخطة طويلة الأمد للكيان الجديد الناتج عن اندماجها مع شركة ماجورال العالمية .

فى سياق متصل ، أضاف أن سايتل تقدم خدماتها إلي قطاعات مختلفة وعلي رأسها قطاع السياحة والخدمات المالية الغير مصرفية وقطاع الأجهزة الالكترونية وتخطط لاستقطاب عملاء من القطاع الطبي خلال المرحلة المقبلة، مشيرا إلي أن شركته حققت نموا فى حجم أعمالها خلال النصف الأول من العام الجاري بنسبة بلغت 10 % وتستهدف زيادته إلي 40 % بنهاية 2023

ورأي أن ما تشهده دول اوروبا من ارتفاع في اسعار الخدمات والمعيشة وتفاقم أزمة الطاقة سيعزز تنافسية السوق المحلية فى نشاط خدمات التعهيد نظرا لما تمتلكه مصر من مقومات علي رأسها الاسعار المناسبة ، لافتا الى ان مصر ستصبح الوجهة المفضلة لعملاء دول أوروبا لنقل استثماراتهم اليها إلا أن ذلك مرهون بمدى جاهزية السوق واستعداها لأستقبال العملاء الوافدين من اوروبا وأمريكا.