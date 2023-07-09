سايتك سولوشينز لبرامج السيارات تستثمر 1.8 مليار جنيه في مصر خلال 4 سنوات

افتتح الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المقر الجديد لشركة “سايتك سولوشينز”SEITech Solutions العاملة فى تطوير الأجهزة والبرامج المدمجة لصناعة السيارات، وتقنيات حلول الثورة الصناعية الرابعة للتطبيقات الصناعية.

وتستهدف شركة “سايتك سولوشينز SEITech Solutions بنهاية العام الحالى؛ تحقيق صادرات رقمية بنحو 15 مليون يورو، وزيادة عدد العاملين بها من 150 مهندس إلى 300 مهندس، كما تستهدف خلال 3 إلى 4 سنوات قادمة الوصول إلى 1000 مهندس متخصص ومضاعفة الاستثمارات إلى 1.8 مليار جنيه وذلك من خلال توسيع وتنويع قائمة عملائها على الصعيدين المحلى والدولى مع التركيز بشكل كبير على جهود تطوير أعمالها بمنطقة الشرق الأوسط ودول الخليج العربى.

ويأتى افتتاح المقر الجديد للشركة فى إطار الاتفاقية التى وقعتها الشركة مع هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات “إيتيدا” ضمن مجموعة اتفاقيات مع 29 شركة عالمية بحضور السيد رئيس مجلس الوزراء فى نوفمبر الماضى.

وكان الدكتور عمرو طلعت قد عقد مباحثات مع مسئولى الشركة الأم سايتك الألمانية SEITech solution Germany خلال زيارته لألمانيا فى مايو الماضى لمناقشة سبل تعزيز استثمارات الشركة فى مصر.

وخلال الافتتاح؛ أوضح الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أن افتتاح المقر الجديد لشركة “سايتك سولوشينز”SEITech Solutions الرائدة فى مجال صناعة البرمجيات المدمجة للسيارات الحديثة يأتى كأحد أهم ثمار استراتيجية وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات التى تستهدف جعل مصر مركزا فى صناعة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات خاصة فى مجال التعهيد؛ مضيفا أن صناعة البرمجيات المدمجة للسيارات الحديثة تعد أحد المجالات المهمة التى تحرص وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على اجتذاب شركات عالمية وتشجيع الشركات المصرية للعمل فيها.

وأشار الوزير إلى أن شركة “سايتك سولوشينز” تعمل بالتعاون مع شركة Hella الألمانية الرائدة فى مجال البرمجيات المدمجة للسيارات الحديثة ولديهم خطة طموحة للتوسع فى التصدير وخلق فرص عمل فى هذا المجال بالغ الأهمية؛ مؤكدا على أن استراتيجية وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لبناء القدرات تستهدف التوسع فى البرامج التدريبية لتشمل تخصصات جديدة فى مجال البرمجيات المدمجة وتصميم الالكترونيات يتم تنفيذها بالتعاون مع الجامعات والمؤسسات الأكاديمية من أجل توفير الكوادر المصرية المدربة فى التخصصات المطلوبة خاصة فى المجالات التكنولوجية الجديدة لاجتذاب الشركات العالمية لإقامة مراكز تعهيد لها فى مصر، ومساعدة الشركات فى تحقيق أهدافها.

وأعرب صفى الدين خليل رئيس مجلس إدارة الشركة الألمانية الأم عن سعادته بتوسعات شركة SEITech Solutions فى مصر وافتتاح مقرا جديدا لها بحضور وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مشيرا إلى الدور الهام والمؤثر الذى تقوم به الشركة فى تطوير وتقديم خدمات الحلول الذكية الداعمة للثورة الصناعية الرابعة وتطوير الأجهزة والبرامج المدمجة لصناعة السيارات وكذلك دورها فى دعم جهود الحكومة المصرية فى التحول الرقمى لجميع الخدمات الحكومية والصناعية وتحقيق أهداف التنمية المستدامة؛ موضحا أن استراتيجية الشركة ترتكز منذ انطلاق عملياتها فى سوق التكنولوجيا المصرى على دعم الشباب المصرى وتشجيعهم على تحقيق خطواتهم الأولى فى حياتهم المهنية من خلال توفير فرص عمل متميزة حيث أقامت العديد من الشراكات المختلفة مثل الجامعة الألمانية والجامعة اليابانية لتدريب الطلبة وتأهيلهم لسوق العمل بالإضافة إلى إقامة علاقات تعاون مثمرة مع كل من معهد تكنولوجيا المعلومات، والمعهد القومى للاتصالات، ومبادرة بُناة مصر الرقمية، وجامعة مصر للمعلوماتية لدعم قدرات خريجى هذه الجهات وتعزيز تنافسيتهم فى سوق عمل تطوير البرمجيات.

ويعد عملاء وشركاء “سايتك سولوشينز” الرئيسيين هم الشركات الصناعية ومصنعى السيارات محليا وعالميا بفضل توافر المواهب الهندسية المؤهلة على أعلى مستوى، انطلاقا من خطط الشركة لتقديم خدمات من الدرجة الأولى لعملائها حيث نجحت فى تقديم حلول ذكية وغير مسبوقة فى السوق المصرى لكل من قطاع الصناعة والسيارات.

وتعاونت شركة “سايتك سولوشينز” مع شركة Hella الرائدة فى مجال أجهزة استشعار الرادار عالية الأداء والإلكترونيات لإنشاء مركز تطوير فى مصر يعمل به أفضل الكوادر المتخصصة المصرية حيث تعد شركة HELLA مورد للسيارات العالمية المدرجة تحت العلامة التجارية الألمانية FORVIA والتى تتميز بتكنولوجيا الإضاءة عالية الاداء وإلكترونيات القيادة الآلية.وانطلاقا من حرص الشركة على تطوير مهارات طلبة الجامعات المصرية وتقديم دورات تدريبية بشهادات معتمدة من كبار مزودى التكنولوجيا فى أوروبا، قامت الشركة بإطلاق أول برنامج تدريبى بشهادة معتمدة وهى (CEA) Certified Embedded Associate من شركة Vector العالمية وهى شركة رائدة فى مجال البرامج المدمجة فى صناعة السيارات لوحدات التحكم والمعالجات الدقيقة.

حضر فعاليات الافتتاح؛ المهندسة شيرين الجندى مساعد وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للاستراتيجية والتنفيذ، والدكتورة هبة صالح رئيس معهد تكنولوجيا المعلومات، والدكتور أحمد خطاب مدير المعهد القومى للاتصالات، والدكتورحسام عثمان نائب الرئيس التنفيذى لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات “ايتيدا”، والمهندس حازم نبيل نائب الرئيس التنفيذي لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات لتأمين المعاملات الإلكترونية، وعدد من قيادات وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وعدد كبير من كبار المستثمرين الألمان ونخبة من المتخصصين فى إنتاج وتقديم خدمات الحلول التكنولوجية والتطبيقات الذكية فى السوق المصري.

يذكر أن شركة SEITech تأسست فى نهاية عام 2019، وتضم أكثر من 150 مهندسا موزعين على ثلاثة مواقع فى ألمانيا ومصر .

ويقع المقر الرئيسى فى منطقة شتوتغارت فى جنوب ألمانيا، وموقع آخر فى مدينة المعرفة بالعاصمة الإدارية الجديدة.فى سبتمبر 2022، أصبحت SEITech جزءًا من Technology & Strategy Group (T&S)، وهى شركة أوروبية رائدة فى مجال الهندسة تقدم خدمات فى الاستشارات الهندسية والرقمية من خلال أكثر من 3000 موظف حول العالم، و7 شركات وعلامات تجارية مختلفة.