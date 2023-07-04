«سايبو تشاد» تورد 9 آلاف رأس ماشية تزامنا مع عيد الأضحى

وردت شركة «سايبو تشاد» للإنتاج الحيواني 9 آلاف رأس ماشية مذبوحة ومبردة للسوق المصرية خلال الشهر الماضي تزامنا مع عيد الأضحى المبارك، بهدف تغطية محافظات الجمهورية باللحوم.

شركة «سايبو تشاد» أنشئت عام 2020 وتعمل في مجال الثروة الحيوانية والإنتاج الحيواني والزراعي في دولة تشاد بتكلفة استثمارية بلغت حوالي 120 مليون جنيه مقسمة على 3 مراحل.

وقال المهندس محمد الجمال رئيس مجلس إدارة الشركة لـ«المال»: إن عملية التوريد تمت على 3 مراحل لتشمل كل مرحلة حوالي 3 آلاف رأس ماشية، وكان آخر توريد للسوق المحلية في أسبوع عيد الأضحى عبر ميناء ميناء سفاجا تحت إشراف لجان من هيئة الطب البيطري والصحة والمحاجر والصحة والزراعة، إذ أن وزن الرأس الواحدة تتراوح من 400 إلى 500 كيلو، لافتا إلى أن الهدف من توريد تلك اللحوم الشهر الماضي هو إقبال المواطنين على شراء اللحوم في عيد الأضحى.

وأضاف أن شركته وردت صكوك أضاحي لبعض الجهات والجمعيات الخيرية في مصر بأسعار رمزية وغير قابلة للأرباح، وتم استهداف كافة المحافظات باللحوم من خلال توفير سيارات مجهزة ومبردة تحافظ على وصول اللحوم بجودة عالية في المحافظات الحدودية والبعيدة التي تستغرق مسافات طويلة للوصول إليها.

وأشار إلى أن الشركة مستمرة في عملية توريد اللحوم المبردة على مدار العام بهدف تغطية السوق المصرية باللحوم بعد الإقبال الشديد من المواطنين على منتجات الشركة الفترة المقبلة، لافتا إلى أن الأسعار التي يتم بيع اللحوم بها للمواطنين غير قابلة للربح لذا يتم تسليمها بأسعار تتماشى مع المواطنين.

يشار إلى أن المرحلة الأولى من إنشاء الشركة شملت 30 مليون جنيه لتجهيز الأرض الخاصة بالمزرعة و«الثانية» 30 مليونا لبناء الحظائر والإنشاءات المختلفة داخل المزرعة و«الثالثة» 60 مليونا لشراء الأبقار بجودة عالية ومستلزماتها لتربيتها داخل إحدى المراعي التي تمتلكها الشركة على مساحات مختلفة في تشاد.

«الجمال»: افتتاح منافذ في المحافظات الفترة المقبلة

على جانب آخر، أكد محمد الجمال، أن شركته بصدد افتتاح أفرع ومنافذ لها في عددا من المحافظات الفترة المقبلة لتكون بديلة عن السيارات المجهزة، لافتا إلى أن الهدف من ذلك هو توافر المنتج على مدار اليوم للمواطنين في كافة المحافظات.

وأشار إلى أن كافة منتجات الشركة تخضع للرقابة الجيدة من قبل الجهات المعنية بمراقبة اللحوم قبل طرحها في الأسواق أمام المستهلكين حرصا منها على تقديم منتج جيدا يتماشى مع متطلبات المواطن المصري، وإلى أن الشركة تسعى لتقديم كافة منتجات اللحوم الفترة المقبلة بكافة مناطق المحافظات بعد الارتفاع المستمر التي تشهده اللحوم في مصر.

وأكد أن عملية توزيع اللحوم المذبوحة على المنافذ تتم حسب الكثافة السكانية للمحافظات والأكثر احتياجا للحوم، إذ تم تقسيم عملية التوزيع على عدة مراحل تشمل المرحلة الأولى القاهرة والجيزة والقليوبية كونهما من المحافظات الأكبر كثافة سكانية، لافتة إلى أن المرحلة الثانية تشمل باقي المحافظات الحدودية والصعيد.

وتشهد منتجات الشركة من اللحوم إقبالا كثيفا من المواطنين إذ يتم الانتهاء من الكميات الموردة إلى مصر في المحافظات التي يتم استهدافها في ساعات قليلة نتيجة قرب طعم المنتج المستورد من اللحوم المحلية والتي نجحت فيه الشركة من خلال تغيير مراعي الأبقار قبل ذبحها في تشاد.

وتساهم منتجات «سايبو تشاد» في خفض أسعار اللحوم المحلية بنسبة 50% نتيجة عدم استخدام الدولار في شراء الأبقار ومستلزماتها، كما أن عدم استخدام العملة الصعبة في شراء وتربية الإبقاء يساعد الشركة على شراء كميات أكبر الفترة المقبلة.