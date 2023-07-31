«سايبو تشاد» تورد 300 طن من اللحوم المبردة بسعر 195 جنيها للكيلو الأسبوع المقبل

كشفت مصادر مسؤولة داخل شركة «سايبو تشاد» للثروة الحيوانية عن تفاصيل وصول الدفعة الثانية من اللحوم المبردة إلى مصر عبر طائرات مصر للطيران لتوزيعها على المحافظات بالسيارات المخصصة للشركة بهدف تغطية احتياجات السوق المحلية من اللحوم المبردة.

ووفقا للمصادر فإنه من المقرر وصول 300 طنا من اللحوم المبردة مطلع الأسبوع المقبل عبر طائرات مصر للطيران على أن تقل كل طائرة نحو 60 طن من اللحوم على عدة مراحل، لافتة إلى أنه من المزمع وصول طائرتان يوميا إلى مطار القاهرة لتوزيعها على المحافظات التي تستهدفها الشركة في المرحلة الثانية بعد الانتهاء من محافظات المرحلة الأولى وهي: «القاهرة والجيزة والقليوبية».

يشار إلى أن شركة «سايبو تشاد» انشأت عام 2020 وتعمل في مجال الثروة الحيوانية والإنتاج الحيواني والزراعي في دولة تشاد بتكلفة استثمارية بلغت حوالي 120 مليون جنيه مقسمة على 3 مراحل.

وقالت المصادر في تصريحات خاصة لـ«المال»، إن اللحوم الموردة إلى مصر يتم توريدها من دولتي «تشاد وجيبوتي» خاصة بعد أن أقامت الشركة مزرعة لها في دولة جيبوتي بهدف تغطية الأسواق المصرية باللحوم الكافية بالإضافة إلى عدم تحكم التجار في أسعار اللحوم بالأسواق، فضلا عن استمرار توريد اللحوم المبردة طوال أشهر العام.

وأشارت إلى أن الشركة قررت بيع اللحوم بأسعار تتراوح من 190- 195 جنيها للكيلو الواحد في كافة المحافظات، لافتة إلى أن السيارات التي خصصتها الشركة لنقل اللحوم إلى المحافظات والميادين العامة التي توزع اللحوم بها جاهزة لاستقبال أول طائرة الأسبوع المقبل لبدء عملية التوزيع.

يشار إلى أن المرحلة الأولى من إنشاء الشركة شملت 30 مليون جنيه لتجهيز الأرض الخاصة بالمزرعة و«الثانية» 30 مليونا لبناء الحظائر والإنشاءات المختلفة داخل المزرعة و«الثالثة» 60 مليون لشراء الأبقار بجودة عالية ومستلزماتها لتربيتها داخل إحدى المراعي التي تمتلكها الشركة على مساحات مختلفة في تشاد.

وأكدت المصادر أن استلام اللحوم المبردة التابعة لشركة سايبو تشاد تتم عبر لجان مخصصة من قبل الجهات الرقابية المختصة باستلام اللحوم الواردة من الخارج لأخذ عينات منها والتأكد من خلوها من أي أمراض قبل طرحها للمواطنين في المحافظات المختلفة.

وتتم عملية توزيع اللحوم المذبوحة على المنافذ حسب الكثافة السكانية للمحافظات والأكثر احتياجا للحوم، إذ تم تقسيم عملية التوزيع على عدة مراحل تشمل المرحلة الأولى القاهرة والجيزة والقليوبية كونهما من المحافظات الأكبر كثافة سكانية، لافتة إلى أن المرحلة الثانية تشمل باقي المحافظات الحدودية والصعيد، وفقا للمصادر.

وتابعت أن الشركة أعدت خطة محكمة لنقل اللحوم إلى المحافظات البعيدة في المرحلة الثانية من التوزيع والتي تستغرق وقتا طويلا في الوصول إليها من خلال تجهيز بعض السيارات المجهزة بمبردات لحفظ اللحوم ووصولها بحالة جيدة للمواطنين، لافتة إلى أنها تستهدف مضاعفة عملية توريد اللحوم المذبوحة إلى مصر الفترة المقبلة لعدم استغلال المواطنين من تجار اللحوم في مصر.

وتشهد منتجات الشركة من اللحوم إقبالا كثيفا من المواطنين إذ يتم الانتهاء من الكميات الموردة إلى مصر في المحافظات التي يتم استهدافها في ساعات قليلة نتيجة قرب طعم المنتج المستورد من اللحوم المحلية والتي نجحت فيه الشركة من خلال تغيير مراعي الأبقار قبل ذبحها في تشاد.

وأكدت المصادر، أن عملية التوريد دائمة على مدار العام نتيجة تواجد كميات كبيرة من الأبقار في دولة تشاد يتم تجهيزها أولا بأول للذبح في إحدى المجازر التي خصصتها دولة تشاد بالتعاون مع الشركة.

وتساهم منتجات «سايبو تشاد» في خفض أسعار اللحوم المحلية بنسبة 50% نتيجة عدم استخدام الدولار في شراء الأبقار ومستلزماتها، كما أن عدم استخدام العملة الصعبة في شراء وتربية الإبقاء يساعد الشركة على شراء كميات أكبر الفترة المقبلة.

ويبلغ احتياج مصر السنوي من اللحوم مليون طن من اللحوم الحمراء ولدى مصر قرابة 650 ألف طن منتجة محليا في حين تعتمد على الاستيراد في الباقي إذ تمثل نسبة اللحوم البرازيلية كحصة من اللحوم المستوردة 60% والباقي يتم جلبه من أسواق أخرى.