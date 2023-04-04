«سايبو تشاد» تعتزم توريد 20 ألف رأس بقر لمصر بنهاية أبريل

علمت «المال» من مصادر مطلعة أن شركة «سايبو تشاد» للإنتاج الحيوانى تعتزم توريد حوالى 20 ألف رأس بقر حية للسوق المصرية كمرحلة أولى نهاية أبريل الجارى، لتوزيعها على صغار المربين فى المحافظات، بهدف ذبحها على عيد الأضحى وبيعها للمواطنين بسعر 145 جنيهًا للكيلو.

يشار إلى أن «سايبو تشاد» أنشئت عام 2020 وتعمل فى مجال الإنتاج الحيوانى والزراعى فى دولة تشاد باستثمارات بلغت 100 مليون جنيه.

وأوضحت المصادر أن متوسط سعر البقرة يصل إلى 550 دولاراً، بما يعادل حوالى 17 ألف جنيه.

وأضافت لـ«المال»، أن عملية توريد الأبقار الحية إلى مصر تتم عبر ميناء السخنة البحرى، لافتة إلى أنه من المزمع توقيع الكشف الطبى عليها من خلال الاستعانة ببعض اللجان المتخصصة من وزارتى الزراعة والصحة.

وأشارت إلى أن الهدف من توريد الأبقار، يتمثل فى تغطية السوق المحلية بالكميات المطلوبة من اللحوم للمستهلكين بأسعار تتماشى مع محددوى ومتوسط الدخل ومنع استغلال التجار للمواطنين، لافتة إلى أن «سايبو تشاد» نجحت الفترة الماضية فى استهداف وتغطية كل محافظات الجمهورية باللحوم المبردة.

فى السياق ذاته، أكد المهندس محمد الجمال، رئيس مجلس إدارة «سايبو تشاد»، أن شركته تستهدف توريد حوالى 150 طنا من اللحوم المبردة إلى مصر الشهر الحالى، ليصل إجمالى ما تم توريده إلى 610 أطنان بعد شحنة الإثنين الماضى البالغة 110 أطنان.

ووصلت طائرة تابعة لشركة مصر للطيران منتصف الأسبوع الماضى محملة بـ55 طنًا من اللحوم المبردة تستهدف المرحلة الثانية من التوزيع على محافظات الصعيد خلال شهر رمضان.

وأشار إلى أن عملية التوريد دائمة على مدار العام نتيجة تواجد كميات كبيرة من الأبقار فى تشاد يتم تجهيزها أولًا بأول للذبح فى أحد المجازر بها بالتعاون مع الشركة.