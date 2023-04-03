«سايبو تشاد» تستهدف ذبح 2000 رأس ماشية تشادية لتوريد لحومها إلى مصر

أكد المهندس محمد الجمال رئيس مجلس إدارة شركة «سايبو تشاد» أن شركته تستهدف السوق المصرية باللحوم المبردة من خلال ذبح 2000 رأس بقرة من أجود أنواع الأبقار كمرحلة أولى يتم توريدها إلى مصر، بحيث يتم توريد نفس الكمية على مدار العام للسوق المحلية.

وقال إن شركته لديها مزرعة على مساحة 250 ألف متر في دولة تشاد يتم توريد اللحوم منها إلى السوق المصرية عبر شركة مصر للطيران ليتم توزيعها فى السوق المحلية بسعر 145 جنيها للكيلو.

وتتراوح أسعار اللحوم في الأسواق المحلية من 160 إلى 320 جنيهًا حسب النوع، بينما ينخفض السعر في منافذ وزارة الزراعة إلى 180 جنيها للكيلو.

يشار إلى أن شركة «سايبو تشاد» أنشئت عام 2020 وتعمل في مجال الثروة الحيوانية والإنتاج الحيواني والزراعي في دولة تشاد.

وأضاف أن مزرعة شركته فى دولة تشاد تضم حجر طبي وحظائر الأبقار بالإضافة إلى زراعة المساحات الخالية بالمحاصيل المختلفة.

وأوضح أنه يتم تغذية الأبقار بجميع مستلزمات الأعلاف التي تعمل على أن يكون تذوقها نفس اللحوم البلدية، مشيرًا إلي أنه قبل عملية ذبح الأبقار يتم حجرها لمدة 4 أشهر لتزويدها بالتطعيمات اللازمة.

يشار إلى أن احتياج مصر السنوي من اللحوم يبلغ مليون طن من اللحوم الحمراء ولدى مصر قرابة 650 ألف طن منتجة محليا في حين تعتمد على الاستيراد في الباقي.

وأكد أنه في حالة وجود أي أعراض تدل على إصابة الأبقار بأمراض مزمنة أو أي فيروسات من خلال كشف الأطباء واللجان الحكومية المتواجدة في تشاد يتم حجر تلك الأبقار داخل الحجر الصحي التي أنشأته الشركة للعمل على علاجها والتأكد من خلوها من أي إصابات تمهيدا لذبحها.

وتابع أن عملية توزيع اللحوم التشادية ستكون عبر توفير 50 سيارة سلعية متنقلة للتواجد في الميادين الكبري بالمحافظات.

وأشار إلى أن عدد الأبقار المتواجدة في دولة تشاد تبلغ حوالي 120 مليون بقرة مما يساعد شركته على شراء كميات كبيرة وبأسعار منخفضة لتوريدها إلى مصر، لافتا إلى أن هدف الشركة الرئيسي توفير كميات من اللحوم الحمراء إلى السوق المصرية.

وقال إن حكومة تشاد قدمت الدعم المعنوي لشركة «سايبو تشاد» منذ إنشائها في دولتهم، بالإضافة إلى توفيرها جميع المستلزمات التي تحتاجها الشركة خلال عملية التربية والذبح والتراخيص اللازمة التي تساعدها على التعاقد مع الجهات الحكومية خارجيا لتوفير متطلباتهم والمستلزمات التي تحتاجها الأبقار خلال فترة الحجر.

كان السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي عقد اجتماعا في فبراير الماضي، مع ولاوكن كوارايو ميدار وزير الدولة للإنتاج والتحول الزراعي في دولة تشاد لبحث أوجه التعاون بين مصر وتشاد في المجال الزراعي والإنتاج الحيواني.