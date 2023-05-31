«سايبو تشاد» تستهدف توريد 165 طن لحوم مبردة لمصر الأسبوع المقبل

تستهدف شركة «سايبو تشاد» للإنتاج الحيوانى توريد 165 طن لحوم مبردة إلى مصر مطلع الأسبوع المقبل عبر 3 طائرات تابعة لشركة «مصر للطيران» كمرحلة ثالثة لضخها فى الأسواق قبل حلول عيد الأضحي، بعد الانتهاء من توزيع المرحلتين الأولى والثانية خلال الأشهر الماضية، وفقا لتصريحات مصادر مسئولة داخل الشركة لـ«المال».

يشار إلى أن شركة «سايبو تشاد» أنشئت عام 2020 وتعمل فى مجال الثروة الحيوانية والإنتاج الحيوانى والزراعى فى تشاد بتكلفة استثمارية بلغت حوالى 120 مليون جنيه مقسمة على 3 مراحل.

وقالت المصادرإنه من المزمع وصول أول طائرة محملة باللحوم المبردة إلى مصر مطلع الأسبوع المقبل بحمولة 55 طنا ليتم توزيعها على محافظات: «القاهرة والجيزة والإسكندرية والبحيرة والفيوم والغربية والدقهلية» لافتة إلى أنه سيتم بيع كيلو اللحوم المبردة بسعر 150 جنيها للمواطنين فى مختلف محافظات الجمهورية.

وأضافت – فى تصريحات خاصة لـ«المال» – أنه من المقرر وصول طائرتين نهاية الأسبوع المقبل محملة بـ 110 أطنان من اللحوم المبردة ليتم توزيعها على محافظات الصعيد ليصبح إجمالى الكمية المستهدفة خلال الأيام المقبلة 165 طنا، ليرتفع الإجمالى إلى 625 طنا منذ بدء التوريد إلى مصر وحتى وصول الكمية المستهدفة للأسواق الأسبوع المقبل.

وأشارت إلى أن أبرز محافظات الصعيد المستهدفة لتوزيع الكميات الجديدة هى المنيا وقنا وأسيوط وسوهاج والأقصر وأسوان وبنى سويف والفيوم، لافتة إلى أن الشركة تمتلك خطة محكمة لنقل اللحوم إلى المحافظات البعيدة التى تستغرق وقتا طويلا فى الوصول إليها من خلال السيارات المجهزة بمبردات لحفظ اللحوم ووصولها بحالة جيدة للمواطنين.

على جانب آخر، أكدت المصادر أن منتجات الشركة من اللحوم شهدت إقبالا كثيفا من المواطنين فى المرحلتين الأولى والثانية للمناطق التى تم استهدافها الفترة الماضية بأسعار تتماشى مع متوسطى ومحدودى الدخل.

ولفتت إلى أنه تم إنهاء الكمية الموردة إلى مصر فى المحافظات التى تم استهدافها فى ساعات قليلة لا سيما مع قرب مذاق المنتج المستورد من اللحوم المحلية ، الأمر الذى نجحت فيه الشركة من خلال تغيير مراعى الأبقار قبل ذبحها فى تشاد.

وأشارت إلى أن عملية التوريد مستمرة على مدار العام نتيجة تواجد كميات كبيرة من الأبقار فى تشاد يتم تجهيزها أولا بأول للذبح فى أحد المجازر التى خصصتها بالتعاون مع الشركة.

ويبلغ احتياج مصر السنوى من اللحوم الحمراء مليون طن، ولديها قرابة 650 ألف طن منتجة محليا فى حين تعتمد على استيراد الباقى.

وتمثل اللحوم البرازيلية نحو %60 من اللحوم المستوردة والباقى يتم جلبه من أسواق أخرى.