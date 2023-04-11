«سايبو» تتفاوض مع «التموين» لطرح اللحوم التشادية فى المجمعات الاستهلاكية

أكد المهندس محمد الجمال رئيس شركة «سايبو تشاد» للإنتاج الحيوانى أن شركته تتفاوض مع وزارة التموين والتجارة الداخلية لتوريد حوالى 3 آلاف طن من اللحوم المبردة شهريا من دولة تشاد ليتم توزيعها من خلال منافذ المجمعات الاستهلاكية على المواطنين بسعر 155 جنيها للكيلو .

يشار إلى أن الشركة تعتزم توريد حوالى 20 ألف رأس بقرة حية للسوق المصرية كمرحلة أولى نهاية شهر أبريل 2023 لتوزيعها على صغار المربيين فى المحافظات بهدف ذبحها خلال عيد الأضحى المبارك وبيعها للمواطنين.

ورجح «الجمال» فى تصريحات خاصة لـ«المال» بدء توريد اللحوم المبردة إلى «التموين» عقب انتهاء شهر رمضان مباشرة كمرحلة أولى.

وتستهدف الشركة توريد حوالى 150 طنا من اللحوم المبردة إلى مصر مطلع الشهر المقبل ليصل إجمالى ما تم توريده للشركة إلى السوق المصرية حوالى 610 أطنان بعد وصول 110 الشهر الماضى من اللحوم تم الانتهاء من توزيعها على محافظات الصعيد.

وتعمل الشركة على تزويد الأسواق المحلية بالكميات المطلوبة من اللحوم المبردة خلال شهر رمضان بأسعار تتماشى مع محدودى ومتوسطى الدخل.

ووفقا للجمال فإن عملية التوريد دائمة على مدار العام نتيجة توافر كميات كبيرة من الأبقار فى دولة تشاد يتم تجهيزها أولا بأول للذبح فى إحدى المجازر التى خصصتها دولة تشاد بالتعاون مع الشركة.

ويبلغ احتياج مصر السنوى من اللحوم مليون طن من اللحوم الحمراء، تنتج مصر قرابة 650 ألف منها محليا فى حين تعتمد على استيراد الكمية المتبقية .

و تمثل نسبة اللحوم البرازيلية حصة %60 من اللحوم المستوردة والباقى يتم شرائه من أسواق أخرى.

مصادر حكومية: يجرى دراسة وتحديد الكميات وسعر التعاقد

وفى هذا السياق أكدت مصادر مسئولة فى وزارة التموين والتجارة الداخلية فى تصريحات خاصة لـ«المال»، أن هناك مناقشات تتم حاليًا بين شركة سايبو تشاد والشركة القابضة للصناعات الغذائية بشأن طرح لحوم فى المنافذ التابعة، موضحة أنه يتم بحث حجم الكميات المزمع توريدها من «سايبو» لصالح التموين إضافة إلى سعر التعاقد.

وأشارت المصادر إلى أن الشركة القابضة للصناعات الغذائية تقوم أيضَا بدراسة مدى احتياجها من اللحوم التشادية، إضافة إلى تحديد سعر الكيلو والتى سيتم طرحها فى المنافذ التابعة للقابضة للصناعات الغذائية والممثلة فى كل من المجمعات الاستهلاكية وشركتى المصرية والعامة لتجارة الجملة.

وأوضحت المصادر أنه يتم أيضا طرح لحوم سودانية وبرازيلية فى المنافذ التابعة لوزارة التموين والتى تلقى إقبالا كبيرًا من المواطنين نظرًا لجودتها وسعرها المنخفض مقارنة بمثيلاتها فى السوق المحلية والتى تخطت 300 جنيهًا لزنة 1 كيلو.

وأشارت المصادر إلى أن سعر كيلو اللحوم السوادنية الطازجة يبلغ 165 جنيهًا، وكيلو الكبدة السودانى المبردة 65، كيلو اللحوم المفرومة البرازيلية 115، وكيلو اللحوم البرازيلية المجمدة 135، وكيلو الكبدة البرازيلى المجمدة 104 جنيهات.