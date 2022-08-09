«سايباد» تدرس رفع سعر الاستحواذ على 90% من «باكين»

علمت «المال» من مصادر أن شركة «سايباد للاستثمار الصناعى» تدرس رفع سعر عرض شرائها لـ%90 من أسهم «البويات والصناعات الكيماوية – باكين»، وذلك عقب تقديم عرض منافس من جانب «سايبس العالمية».

تجدر الإشارة إلى أن «باكين» أعلنت أمس الأول عن تلقيها عرض شراء على كامل أسهمها من جانب «سايبس العالمية»، بسعر مبدئى يتراوح من 17.5 إلى 18.5 جنيه للسهم وبحد أدنى %60 من الشركة، موضحة أن السعر النهائى مرهون ببدء إجراءات الفحص النافى للجهالة.

وكانت شركة «سايباد» قد تقدمت خلال يوليو الماضى، بعرض شراء على حوالى %90 من أسهم «باكين»، وبحد أدنى للتنفيذ نسبته %51 بسعر مبدئى يتراوح بين 16 إلى 16.5 جنيه للسهم وهو ما رفضه مجلس إدارة الأخيرة.

وأكدت مصادر لـ«المال» أن «سايباد» مستمرة فى المنافسة على أسهم “باكين”، رغم رفض إدارة الأخيرة سعر العرض المقدم، كما طلبت من مجلس إدارة “باكين” السماح لها ببدء عمليات الفحص النافى للجهالة، وذلك لتحديد السعر النهائى للاستحواذ، مشيرةً إلى أنها قد تلجأ لرفع سعر العرض المقدم بناء على نتائج الفحص.

فى سياق متصل، قالت مصادر فى «باكين» إنه من المفترض أن تتم مناقشة طلب «سايباد» ببدء إجراءات الفحص النافى للجهالة خلال أقرب جمعية عمومية مقبلة.

وفيما يتعلق بعرض «سايبس» أشارت المصادر، إلى أن «باكين» تنوى مناقشة الأمر باجتماع مجلس إدارتها المقبل للبت فى امكانية السماح لها ببدء عمليات الفحص أيضًا، ومن ثم المفاضلة بين العرضين بناء على سعر السهم.

ولفتت المصادر إلى رغبة المساهم الرئيسى الممثل فى الشركة القابضة للصناعات الكيماوية- بالتخارج فى إطار توجه الحكومة للتخارج من بعض الأصول غير الأساسية بغرض منح فرصة أكبر للقطاع الخاص.

يذكر أن هيكل ملكية «باكين» ينقسم بواقع %44.63 لصالح الشركة القابضة للصناعات الكيماوية، و%10.52 لبنك مصر، و%7.73 لشركة «M N A» للاستثمار الصناعى، و%5.20 للمستثمر السيد صابر السيد حميد، والباقى أسهم حرة التداول فى السوق، وفقًا لآخر إفصاحات الشركة للبورصة المصرية.

سجلت باكين صافى خسائر بلغ 856 ألف جنيه خلال أول 9 شهور من العام المالي 2022-2021، مقابل أرباح بقيمة 50 مليونا فى الفترة المقابلة من العام المالى السابق.