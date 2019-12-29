ساويرس يوضح حقيقية تدوينة «داخل 2020 بـ 6 مليار انت داخل بإيه»

نفي المليادير المصري نجيب ساويرس صحة تدوينة منسوبة لحسابه بتويتر، تزعم أنه يدخل عام 2020 بثروة تقدر بـ 6 مليارات دولار، وتقلل من الآخرين.
ساويرس : مش كلامي ده ولا أسلوبي
وكان ساويرس أعاد مشاركة تغريدة تتساءل عن صحة تغريدة منسوبة لحسابه بتويتر، يقول فيها “أنا داخل 2020 بما يعادل 6 مليار دولار انت داخل بأيه”.
وأجاب “حساب مفبرك مش كلامي ده ولا أسلوبي”.
و يعرف ساويرس بنشاطه الدائم على منصة التواصل تويتر.
حساب مفبرك مش كلامى ده.. ولا أسلوبى https://t.co/JbJthyTc4y— Naguib Sawiris (@NaguibSawiris) December 29, 2019