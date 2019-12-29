ساويرس يوضح حقيقية تدوينة «داخل 2020 بـ 6 مليار انت داخل بإيه»

قال ساويرس إن الحساب الذي نقل ذلك مفبرك نافيا أن يكون ذلك أسلوبه

نفي المليادير المصري نجيب ساويرس صحة تدوينة منسوبة لحسابه بتويتر، تزعم أنه يدخل عام 2020 بثروة تقدر بـ 6 مليارات دولار، وتقلل من الآخرين.

ساويرس : مش كلامي ده ولا أسلوبي

وكان ساويرس أعاد مشاركة تغريدة تتساءل عن صحة تغريدة منسوبة لحسابه بتويتر، يقول فيها “أنا داخل 2020 بما يعادل 6 مليار دولار انت داخل بأيه”.

وأجاب “حساب مفبرك مش كلامي ده ولا أسلوبي”.

و يعرف ساويرس بنشاطه الدائم على منصة التواصل تويتر.