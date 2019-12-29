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ساويرس يوضح حقيقية تدوينة «داخل 2020 بـ 6 مليار انت داخل بإيه»

قال ساويرس إن الحساب الذي نقل ذلك مفبرك نافيا أن يكون ذلك أسلوبه
المال - خاص 10:32 م, الأحد, 29 ديسمبر 19 10:32 م, الأحد, 29 ديسمبر 19

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نفي المليادير المصري نجيب ساويرس صحة تدوينة منسوبة لحسابه بتويتر، تزعم أنه يدخل عام 2020 بثروة تقدر بـ 6 مليارات دولار، وتقلل من الآخرين.

ساويرس : مش كلامي ده ولا أسلوبي

وكان ساويرس أعاد مشاركة تغريدة تتساءل عن صحة تغريدة منسوبة لحسابه بتويتر، يقول فيها “أنا داخل 2020 بما يعادل 6 مليار دولار انت داخل بأيه”.

وأجاب “حساب مفبرك مش كلامي ده ولا أسلوبي”.

و يعرف ساويرس بنشاطه الدائم على منصة التواصل تويتر.

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بقلم المال - خاص

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