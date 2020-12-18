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ساويرس يطالب الحكومات بالسماح باحتفالات رأس السنة دون حظر «كورونا‎»

ساويرس: نحن لا نحتفل بالسنة الجديدة فقط بل بنهاية هذه السنة التعيسة المحزنة
المال - خاص 7:26 م, الجمعة, 18 ديسمبر 20 7:26 م, الجمعة, 18 ديسمبر 20

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طالب رجل الأعمال المصري «نجيب ساويرس» من الحكومات في العالم بأن تسمح باحتفالات ليلة رأس السنة الميلادية، دون وضع إجراءات احترازية لفيروس كورونا، موضحًا أنها كانت سنة تعيسة ومحزنة.

وعلَّق في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: “على الحكومات في العالم كله استثناء حفلات ليلة رأس السنة من الحظر الخاص لكورونا؛ لأننا لا نحتفل بالسنة الجديدة فقط بل بنهاية هذه السنة التعيسة المحزنة بكل ما تسببت فيه من مرض و خراب! بصراحة سنة تقرف..”.

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جدير بالذكر أن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، شدد خلال اجتماع لجنة مواجهة كورونا يوم الأربعاء الماضي، على استمرار إغلاق دور المناسبات، وحظر إقامة سرادقات العزاء، فضلا عن تجمعات الأفراح في القاعات المغلقة، مع التشديد على غلق مراكز الدروس الخصوصية.

وأضاف مدبولي بأنه يتم تطبيق تناوب حضور العاملين في الوزارات والهيئات والجهات الحكومية، بما يساعد في منع الكثافات والتجمعات، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس “كورونا”.​

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بقلم المال - خاص

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