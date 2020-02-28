ساويرس يساند «المهرجانات» : مالها «بنت الجيران وبام بام».. إحنا الجمهور أحرار

انتقد رجل الأعمال نجيب ساويرس موجة الهجوم على أغاني المهرجانات ، بعد قرار نقابة المهن الموسيقية بوقف التعامل مع مطربي تلك النوعية من الاغاني ، وتحذير المنشآت السياحية من التعامل معهم.

وكتب الملياردير نجيب ساويرس على صفحته بموقع التواصل تويتر : «بنت الجيران مزعلاكم في إيه؟.. دي حتى دمها خفيف وضحكتها شربات.بام بام برضه مالها واحنا رايحين نسهر».

يشير ساويرس الى أغنية «بنت الجيران» التي فجرت الأزمة مع نقابة المهن الموسيقية بعد أن أداها أصحابها حسن شاكوش وعمر كمال على الهواء في حفل عيد الحب ، بما تحتويه كلماتها من عبارة «أشرب خمور وحشيش».

يشير ساويرس أيضا إلى أغنية «بام بام» التي يؤديها الممثل محمد رمضان وتندرج تحت أغاني المهرجانات. بنت الجيران … مزعلاكم فى ايه ؟ دى حتى دمها خفيف و ضحكتها شربات ….و بام بام برضه مالها و احنا رايحين نسهر ….شكلها غيرة و مريسة و فذلكة و تحكم .. احنا الجمهور احرار نسمع اللى نحبه !— Naguib Sawiris (@NaguibSawiris) February 28, 2020

ألمح ساويرس عبر تغريدته إلى أن الجمهور له حرية اختيار ما يسمعه مضيفا : «شكلها غيرة و مريسة و فذلكة و تحكم .. احنا الجمهور احرار نسمع اللى نحبه».

وكان نقيب المهن الموسيقية ، الفنان هاني شاكر أكد أن قرار منع التعامل مع مطربي المهرجانات يشمل وقف إصدار تصاريح إقامة حفلات لهم ، وإلغاء التصاريح التي صدرت بالفعل ، كما أكد أن الممثل محمد رمضان لن يحصل على أي تصاريح لإقامة حفلات في مصر، مشددا على أن القرار لا رجعة فيه.

وأرجع الفنان هاني شاكر قراره إلى أن حسن شاكوش وعمر كمال لم يلتزما باتفاقهما معه حول تغيير كلمات أغنية «بنت الجيران» وجملة «أشرب خمور وحشيش» تحديدا ، كما أن الممثل محمد رمضان خالف هو الآخر اتفاق سابق معه باحترام اداب الظهور على مسرح الحفلات ، بينما خلال ذلك بارتداء ملابس غير لائقة في حفلاته.