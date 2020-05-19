ساويرس يدعو للإيمان في ظل كورونا «فرصة للعودة إلى الصلاة ولن يصيبكم إلا ما كتب الله لكم»

قال: "أنا بشوف ميدان التحرير الصبح كل واحد حاضن التاني في الأتوبيس وده بيثبت لو كان فعلا المرض ده وباء و بينتشر كان المفروض يجيلنا كل يوم 100 ألف و200 ألف إصابة".

دعا المليادير المصري نجيب ساويرس، في مقابلة حديثة مع شبكة روسيا اليوم، للتمسك بالإيمان في ظل تداعيات فيروس كورونا ، قائلا إنها فرصة للعودة للصلاة والتيقين بأنه لن يصيبنا إلا ما كتبه الله لنا.

وتحدث ساويرس عن الأوضاع الاقتصادية في ظل كورونا قائلا: “إحنا اللي نفعنا في الاقتصاد إننا كنا ماشيين على نمو 5% و 6% فلما اتخبطنا نزلنا إلى 2% بينما فيه دول كبرى تسجل معدلات نمو بالسالب الآن والصدمة هتأثر على مصر أه لكن بشكل يمكن استيعابه”.

وعن رأيه في متى يجب تخفيف الحظر في مصر، أجاب ساويرس قائلا: “رأيي من إمبارح كان يجب تخفيف الحظر، كان عندك 300 حالة في اليوم بقوا دلوقتي 500 وأكتر، وهي أعداد لا تدعو للذعر ونعمل كل التدابير المطلوبة لكن الحياة ترجع، هناك خسائر بالمليارات كأن الحياة توقفت”.

وأضاف: “500 حالة يوميا على 100 مليون بني أدم حتى لو استمرت شهر الأعداد تسجل 15 ألف بهذا المعدل في الشهر، تظل معدلات قليلة حتى تحليل الوفيات نجد لها أسباب أخرى بجانب كورونا”.

وعن حجم تأثير تداعيات فيروس كورونا على مشروعاته الاقتصادية، تابع ساويرس قائلا: “لم نخفض الأجور على الإطلاق وقولنا الناس تشتغل من البيت لكن فيه مجالات أخرى فيه مجال فيه أخويا عنده فنادق مقفولة بالكاملة وهو أيضا قرر عدم تخفيض المرتبات لكن فيه شركات تانية وفنادق تانية خفضت المرتبات للنصف وفيه خفض للربع وفيه اللي استغنى عن العمالة، دول مايستحملوش لانه لو كمل بالطريقة دي هيفلس”.

وعن توقعاته حال استمرار فيروس كورونا في مصر، أجاب: “أنا بقول علشان هيطول لازم نرجع نشتغل وده لو مرض عدى عليها شهرين وخلصنا أوك، لكن ده مش هنخلص منه ولا له دواء ولا لقينا اللقاح”.

وأضاف: “مدى التزام المواطن بإجراءات الوقاية من الوباء صفر والناس المثقفين اللي خايفين أكتر ملتزمين وبعدين التزام المواطن بالاجراءات الاحترازية مكلف بالنسبة له”.

وتابع: “أنا بشوف ميدان التحرير الصبح كل واحد حاضن التاني في الأتوبيس وده بيثبت لو كان فعلا المرض ده وباء و بينتشر كان المفروض يجيلنا كل يوم 100 ألف و200 ألف إصابة”.

وتطرق لأهمية التمسك بالإيمان ونحن نواجه الفيروس، قائلا: ” لو ربنا أراد إني أمرض همرض، ياريت يبقى فيه شوية إيمان، قل لن يصيبكم إلا ما كتب الله لكم ..بطلنا نسلم على بعض وبطلنا نحضن وبطلنا نبوس دي عيشة إيه المنيلة دي”.

وقال: “لو موجود وزير لمكافحة الفقر دلوقتي كان برضو هيشتغل في مكافحة مرض كورونا وده وقت محتاج إننا كلنا نتكاتف مع بعض وأنا مابخليش حاجة في قدرتي لمساعدة وزيرة الصحة إلا وأعملها”.

وأضاف: “الحكومة في السويد عملوا اللي أنا قولته بالظبط مع تدابير أخرى هي تجربة مطبقة في مصر بالفعل تقريبا”.