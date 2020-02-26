ساويرس: هوواي لم تعد قادرة على خدمة عملائها.. كورونا يهدد اقتصاد العالم

إغلاق الحدود بين سويسرا وإيطاليا سيكون "وضعًا مثيرًا للقلق"

حذر الملياردير نجيب ساويرس من أن الاضطرابات الناجمة عن فيروس كورونا ستؤدي إلى انكماش اقتصاد العالم إذا استمر تفشي المرض، مشيرا إلى الفيروس قيد حركة الصين لدرجة منع شركة هواوي من خدمة عملائها.

وأضاف ساويرس في حوار لتلفزيون “سي إن بي سي” الأمريكي “إذا لم يتم احتواء هذا في غضون الأشهر القليلة المقبلة ، فسوف نشهد انكماشًا كبيرًا في الاقتصاد.

وتابع:” تخيل دولة مثل الصين.. شعبها غير قادر على السفر والتجارة وعقد الصفقات”.

تم اكتشاف فيروس كورونا الجديد لأول مرة في مدينة ووهان الصينية في أواخر عام 2019 ، وتم الإبلاغ عن إصابات في أكثر من 30 دولة.

وأكدت الصين وجود أكثر من 78 حالة إصابة و2700 حالة وفاة، في حين شهدت كوريا الجنوبية وإيطاليا وإيران طفرات في عدد المصابين بكورونا.

وكانت هذه البلدان أهدافًا لإرشادات دولية تنصح بعدم السفر إليها، وفي بعض الحالات، تم حظر السفر نهائيا.

وقال ساويرس: “تخيل شركة مثل هواوي التي لا تستطيع الآن أن تخدم عملاءها.. سيكون للفيروس تأثيرا كبيرا.”

وأشار إلى أن العديد من الناس يعبرون الحدود بين إيطاليا وسويسرا للعمل ، وقال إنه سيكون “وضعًا مثيرًا للقلق” إذا اتجهت سويسرا لإغلاق حدودها.

وتابع :”أشعر أنه إذا لم يتم التوصل إلى علاج أو لقاح في وقت قريب جدا، فبالتأكيد ، سينكمش اقتصاد العالم كله”.