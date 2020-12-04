ساويرس : ميدان التحرير أصبح مثل «الكونكورد» في باريس‎

علق رجل الأعمال المصري نجيب ساويرس على ما تم من تطوير في ميدان التحرير خلال الأيام السابقة، بأنه أصبح مثل ميدان كونكورد في باريس.

وكتب ساويرس تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، قال فيها: ذهلت أمس عند مروري فى ميدان التحرير.. كإنى فى ميدان الكونكورد في باريس.. تحية واجبة لمن فكر ومن نفذ فردا فردا وخاصة الإضاءة الجميلة المبهرة.. مصر جميلة.

ذهلت امس عند مرورى فى ميدان التحرير .. كإنى فى ميدان الكونكورد في باريس … تحية واحبة لمن فكر و من نفذ فردا فردا و خاصة الإضاءة الجميلة المبهرة 🙏👍 مصر جميلة— Naguib Sawiris (@NaguibSawiris) December 4, 2020

يذكر أن وزارة السياحة والآثار تستعد خلال الأيام المقبلة لنقل 22 مومياء ملكية فى موكب عالمي من المتحف المصري بالتحرير، إلى مكان عرضها الدائم بالمتحف القومى للحضارة المصرية بالفسطاط.

وتستهدف الوزارة نقل 22 موميا منها 18 لملوك، و4 لملكات، ومنها مومياء الملك رمسيس الثانى، والملك سقنن رع، والملك تحتمس الثالث، والملك سيتى الأول، والملكات حتشبوت، والملك ميريت آمون زوجة الملك آمنحتب الأول، والملك أحمس-نفرتاري زوجة الملك أحمس.