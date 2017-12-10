ساويرس: مهتم بإقامة مشروع إسكان اجتماعى فى العاصمة

المال ـ خاصأكد رجل الأعمال سميح ساويرس، رئيس مجلس إدارة شركة أوراسكوم القابضة للفنادق والتنمية، المساهم الرئيسى بشركة أوراسكوم للإسكان التعاونى، أن لديه رغبة فى تنفيذ مشروعات للإسكان الاجتماعى، فى العاصمة الإدارية الجديدة، لخدمة العاملين والموظفين بها فى حال طرحها من جانب الحكومة.جاء ذلك - فى تص

المال ـ خاص

أكد رجل الأعمال سميح ساويرس، رئيس مجلس إدارة شركة أوراسكوم القابضة للفنادق والتنمية، المساهم الرئيسى بشركة أوراسكوم للإسكان التعاونى، أن لديه رغبة فى تنفيذ مشروعات للإسكان الاجتماعى، فى العاصمة الإدارية الجديدة، لخدمة العاملين والموظفين بها فى حال طرحها من جانب الحكومة.

جاء ذلك – فى تصريحات خاصة لـ «المال» على هامش مؤتمر «أفريقيا 2017» الذى اختتم أعماله أمس فى شرم الشيخ.

وأضاف «ساويرس» أن مشروع العاصمة الإدارية الجديدة من المشروعات الواعدة، ولكن بشرط أن يحقق عوائد وأرباح للدولة وليس مجرد تحميل على الموازنة العامة.

من ناحية أخرى، كشف أنه لم يتلق حتى الآن من وزارة الإسكان، أى ملامح واضحة بالتسوية الودية للنزاع الخاص بمشروع «هرم سيتى»، خاصة فيما يتعلق بالتسعير الجديد للأراضى أو كيفية احتساب تكلفة المرافق والنسبة المحددة للبناء.

وتسعى الحكومة إلى تسوية أزمة «هرم سيتى» على أن يقوم الشريك الأجنبى لأوراسكوم للإسكان التعاونى المالكة للمشروع، بالتنازل عن جميع الدعاوى التحكيمية المرفوعة ضد مصر، بينما يقوم الشريك المصرى باستكمال المشروع، والانتهاء منه خلال 4 سنوات، وسداد قيمة الأرض بالسعر الذى سيتم الاتفاق عليه.

وفيما يتعلق باستثمارات «ساويرس» فى أفريقيا ، كشف عن سعيه إلى إنشاء مدينة سكنية فى السنغال بتكلفة 400 – 500 مليون دولار لمحدودى الدخل على غرار مشروع «هرم سيتى» المتوقف فى مدينة 6 أكتوبر.

كانت «أوراسكوم للإسكان التعاونى» قد تظلمت أمام لجنة فض المنازعات، لتسوية النزاع القائم مع «الإسكان» – ممثلة فى هيئة المجتمعات العمرانية – حول أرض مشروع «هرم سيتى»، الذى توقف عقب ثورة 25 يناير 2011، وذلك بعد إنهاء التعاقد مع الشركة، ووقف تسليم باقى مراحل أرض المشروع بمدينة 6 أكتوبر، والاكتفاء بالمساحة التى حصلت عليها خلال مدة التعاقد والبالغة 620 فدانا، رغم أن عقد المشروع ينص على 2000 فدان.