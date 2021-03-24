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ساويرس: مصر حافظت على استقرار سياساتها النقدية مقارنة بالفوضى في تركيا‎

في تغريدة عبر حسابه بتويتر
المال - خاص 12:32 ص, الخميس, 25 مارس 21 12:32 ص, الخميس, 25 مارس 21

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أشاد رجل الأعمال المصري نجيب ساويرس بالسياسات النقدية المصرية وبنجاح محافظ البنك المركزي طارق عامر مقابل السياسات النقدية التركية والتي وصفها بالفوضوية.

وعلق في تغريدة له عبر موقع التواصل الاجتماعي«تويتر»: مصر حافظت علي استقرار سياستها النقدية بعدم تغيير محافظ البنك المركزى الناجح بالمقارنة بالفوضى فى تركيا التى غير رئيسها ثلاث محافظين خلال سنة واحدة مما أدى ألى عدم استقرار بورصاتها وعملاتها وهروب المستثمرين.

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يذكر أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أقال محافظ البنك المركزي التركي ناجي أقبال من منصبة يوم السبت الماضي، بعد أقل من خمسة شهور من تعيينه، وعين شهاب كافجي أوغلو وهو عضو سابق بالبرلمان عن حزب العدالة والتنمية الذي يتزعمه أردوغان.

جاءت هذه الخطوة بعد أن رفع البنك المركزي سعر الفائدة 200 نقطة أساس إلى 19 في المئة يوم الخميس بشكل أكبر مما كان متوقعا.

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بقلم المال - خاص

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