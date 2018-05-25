ساويرس للخطيب بعد بيان آل الشيخ : بهدلتنا

قال رجل الأعمال نجيب ساويرس، إنه يجب على الكابتن محمود الخطيب الاستقالة والاعتذار عن رئاسة مجلس إدارة النادى بعد مانشره تركي آل الشيخ رئيس هيئة الرياضة السعودية.

وأضاف فى تغريدة له على موقع التدوينات المصغرة تويتر : ‏الحقيقة أن الذى يجب أن يعتذر عن رئاسة الأهلى و يستقيل هو الخطيب مش تركى الشيخ … بهدلنا .

وكان آل الشيخ قد نشر بيانا على صفحته على “فيسبوك” أكد أنه قدم دعما للأهلى يقارب 260مليون جنيه وخمسة ملايين لحملة الخطيب الانتخابية، مؤكدا أن هناك تعنتا ضده من ناحية الإدارة، وهو مادعاه إلى الانسحاب من رئاسة النادى الشرفية.