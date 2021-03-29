نقل وملاحة

ساويرس لـ«رئيس هيئة قناة السويس» : ألف مبروك لك ولمصر والقبطان الماهر يظهر فى الأزمات‎

نجاح المناورة الأخيرة في تحرير سفينة «إيفر جيفن» اليوم واستئناف حركة الملاحة في قناة السويس.
المال - خاص 7:34 م, الأثنين, 29 مارس 21 7:34 م, الأثنين, 29 مارس 21

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أشاد رجل الأعمال المصري نجيب ساويرس بالمجهود والمهارة التي قام بها رئيس هيئة قناة السويس الفريق أسامة ربيع في نجاح مناورة التعويم وتحريرها لسفينة «إيفرجيفن»، ووصفه بالقبطان الماهر.

وكتب، عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس.. تابعت أسلوب إدارة سيادتك لأزمة السفينة الجانحة بهدوء وثقة دون مبالغة ودون وعود غير محددة.. ألف مبروك لك ولمصر والقبطان الماهر يظهر فى الأزمات.

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يُذكر أنه تم نجاح المناورة الأخيرة في تحرير سفينة «إيفر جيفن» اليوم واستئناف حركة الملاحة في قناة السويس.

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بقلم المال - خاص

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