اقتصاد وأسواق

ساويرس: كنت أُفضل توجيه الـ 20 مليار جنيه لدعم العمالة بدلا من البورصة

ما حدث "دعم على الورق"
المال - خاص 1:46 ص, الأربعاء, 20 مايو 20 1:46 ص, الأربعاء, 20 مايو 20

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يرى الملياردير المصري نجيب ساويرس أن حزمة الإجراءات الاقتصادية والدعم التي أعلنت عنها الحكومة المصرية في مواجهة كورونا كانت جيدة فيما عدا المتعلقة بدعم البورصة و العمالة.

وقال ساويرس في لقاء مع تلفزيون “روسيا اليوم”: “كان لي رأي في حزمة دعم الـ 20 مليار جنيه المعلنة لدعم البورصة.. ملهاش (ليس لها) استخدام وكان الأفضل توجيهها للعمالة”.

وكانت الحكومة المصرية قد أعلنت عن حزمة بقيمة 100 مليار جنيه لدعم اقتصاد البلاد في أعقاب تفشي فيروس كورونا، وخصصت الحزمة 3 مليارات جنيه للعمالة المتضررة من الأزمة و20 مليار جنيه للبورصة.

وأوضح ساويرس: “عندما تدعم البورصة فأنت تدعم الشركات على الورق فقط.. لقد دعمت شخصا لشراء سهم ليس له فائدة لأن الأصل في قيمة الشركة هو العمل والإنتاج”.

وتابع: “طول ما العمال مرجعوش والإنتاج مرجعش هتفضل الشركات واطية (أسهمها منخفضة)”.

وقال: ” كان لازم الفلوس دي تروح للعاملين اللي تضرروا.. أفضل ما نحطها (ندخلها) في البورصة”.

وتعاني شريحة كبيرة من العمالة اليومية في مصر تبدد دخلها نتيجة إجراءات الحظر والإغلاق التي رافقت تدابير مكافحة تفشي فيروس كورونا.

وأقرت الدولة دعما لتلك الشريحة التي قدرتها الحكومة بنحو 1.5 مليون شخص بقيمة 500 جنيه (31 دولار) لمدة 3 أشهر.

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بقلم المال - خاص

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