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ساويرس: في نفسنة وغيرة بقرار وقف مطربي المهرجانات.. وأقول لهم ارفعوا قضية في القضاء الإداري (فيديو)

قائلا: محدش ادالك سلطة أنك تبقي قيم على اذواقنا في السمع
محمد مجدي 12:41 ص, السبت, 20 نوفمبر 21 12:41 ص, السبت, 20 نوفمبر 21

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أكد المهندس نجيب ساويرس رجل الأعمال المصري أنه سيعمل على استضافته لمطربي أغاني المهرجانات الشعبية في مهرجان الجونة السينمائي الدولي في مدينة الغردقة، وذلك ردًا على ما قاله عن رأيه في قرار وقف عمل مطربي المهرجانات.

وقال ساويرس خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج الحكاية على فضائية إم بي سي مصر : أيوه طبعا جد أنا مبقولش حاجة مبعملهاش، وهو لو عايز يعاكسنا ويمنعهم احنا هنعاكسه برضه لكن أنا مش كده.

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متابعا: أولًا في قانون في مصر و بقول لكل اللي اتمنعوا ارفعوا قضية في القضاء الإداري لأنه هو مش مقوم على أذواقنا.

وأضاف ساويرس : أنا حاسس إن الموضوع فيه نفسنة وفي غيرة مش عايز أقول يعني، متابعًا: دور نقابة المهن الموسيقية هو أن يعالج من يكون مريض وصرف المعاش لمن يخرج على المعاش، لكن محدش ادالك سلطة أنك تبقي قيم على اذواقنا في السمع.

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وقال ساويرس: انا بحب اسمع المهرجانات دي 100٪ زي حسن شاكوش و حمو بيكا و ويجز و انا حر بقي و القانون ده غلط ، واللي يقرر مين يغني هو الجمهور ، مشيرا إلي أنه لا يسمع اغاني هاني شاكر .

كانت قد أصدرت نقابة المهن الموسيقية منذ 3 ايام قرارا بمنع 19 مطربا للمهرجانات الشعبية من العمل الفترة المقبلة، وسحب تصاريحهم السنوية للغناء.

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وجاء قرار النقابة برئاسة الفنان هاني شاكر بسبب عدم تقنين أوضاعهم بالنقابة خلال الفترة الماضية، وحتى اجتيازهم للاختبارات.

ومن أبرز الأسماء التي شملها قرار منع الغناء، حمو بيكا وحسن شاكوش ومجدي شطة وكزبرة وحنجرة وعمرو حاحا وفرقة الكعب العالي وأحمد قاسم الشهير بفيلو.

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بقلم محمد مجدي

محمد مجدي يعمل محرر صحفي في جريدة المال منذ عام 2008 ، في قسم اقتصاد واسواق، ومندوب الجريدة في وزارة التموين والتجارة الداخلية، بالاضافة الي ملف سيناء، وهو خريج المعهد العالي للإعلام وفنون الإتصال قسم صحافة .

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