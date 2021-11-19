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«ساويرس» عن قرار وقف مطربي المهرجانات: اللي عاوز يغني يغني واللي مش عاجبه يقفل التلفزيون.. محدش يعمل ولي علينا (فيديو)

مؤكدا أنه سيستضيف مطربي المهرجانات في مهرجان الجونة السينمائي الدولي
محمد مجدي 12:14 ص, السبت, 20 نوفمبر 21 12:14 ص, السبت, 20 نوفمبر 21

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قال المهندس نجيب ساويرس، رجل الأعمال المصري، إن قرار نقابة المهنة الموسيقية بوقف مغني المهرجانات غير صحيح، متابعا: بنيت رأيي أن كل واحد حر يسمع اللي هو عايز يسمعه، واللي مش عاجبه يقفل الراديو، أو التلفزيون، ميخوشش على اليوتيوب.

وأضاف ساويرس خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج الحكاية على فضائية إم بي سي مصر، يعني أنا مخدش الدش واخد تصريح اني أغني مثل ، وكل واحد وذوقه، انت ذوقك مش عاجبك الغنا ده خلاص متسمعوش، لكن محدش يعمل ولي علينا.

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وتابع ساويرس : انا بحب اسمع الغنا الشعبي و اجيبهم واسمع اليوتيوب واعمل اللي انا عايزه، مؤكداً أنه سيعمل على استضافة مطربي المهرجانات في مهرجان الجونة.

كانت قد أصدرت نقابة المهن الموسيقية منذ 3 ايام قرارا بمنع 19 مطربا للمهرجانات الشعبية من العمل الفترة المقبلة، وسحب تصاريحهم السنوية للغناء.

وجاء قرار النقابة برئاسة الفنان هاني شاكر بسبب عدم تقنين أوضاعهم بالنقابة خلال الفترة الماضية، وحتى اجتيازهم للاختبارات.

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ومن أبرز الأسماء التي شملها قرار منع الغناء، حمو بيكا وحسن شاكوش ومجدي شطة وكزبرة وحنجرة وعمرو حاحا وفرقة الكعب العالي وأحمد قاسم الشهير بفيلو.

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بقلم محمد مجدي

محمد مجدي يعمل محرر صحفي في جريدة المال منذ عام 2008 ، في قسم اقتصاد واسواق، ومندوب الجريدة في وزارة التموين والتجارة الداخلية، بالاضافة الي ملف سيناء، وهو خريج المعهد العالي للإعلام وفنون الإتصال قسم صحافة .

ملف الكاتب محمد مجدي

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