سيـــاســة

ساويرس عن قانون الجنسية الهندية: يجب لغير المسلمين أن يقفوا ضد التفرقة العنصرية

قال رجل الأعمال نجيب ساويرس إنه من المهم لغير المسلمين أن يقفوا جميعا ضد التفرقة العنصرية الدينية في الهند ضد قانون الجنسية الجديد الذي يقصر الحصول عليها لغير المسلمين فقط من منطلق أن هذا ضد الإنسانية والسلام وحب الجنس البشري.…

أحمد صبري 4:09 م, السبت, 21 ديسمبر 19 4:09 م, السبت, 21 ديسمبر 19

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قال رجل الأعمال نجيب ساويرس إنه من المهم لغير المسلمين أن يقفوا جميعا ضد التفرقة العنصرية الدينية في الهند ضد قانون الجنسية الجديد الذي يقصر الحصول عليها لغير المسلمين فقط من منطلق أن هذا ضد الإنسانية والسلام وحب الجنس البشري.

جاء ذلك في تغريدة له على موقغ التدوينات المصغرة تويتر تعقيبا على تغريدات رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان التي أكد فيها أن ما تفعله حكومة رئيس الوزراء الهند ي في قانون الحنسية الجديد هي أيدلوجيا فاشية للهندوس وضد خيارات التعددية وهي التى أدت إلى الاحتجاجات في الوقت الحالي حيث يريد المواطنون الحرية التعددية.

وقال ساويرس : من المهم لغير المسلمين جميعا أن يقفوا ضد التفرقة العنصرية الدينية حيث أن هذا ضد الإنسانية والسلام وحب الجنس البشري.

وفرضت الشرطة الهندية حظراً على التجمعات العامة الكبيرة في شمال شرق العاصمة بعد أن تحولت الاحتجاجات ضد تعديلات قانون المواطنة إلى أعمال عنف ضد قانون الجنسية الجديد في عدة ولايات حيث أصيب عدد من المواطنين .

وقالت ​حكومة​ رئيس الوزراء ناريندرا مودي، إن القانون الجديد سيحمي أقليات دينية مثل الهندوس والمسيحيين من المحاكمة في ​بنغلادش​ و​باكستان​ و​أفغانستان​ ويفتح لهم طريقا للحصول على الجنسية الهندية، إلا أن المنتقدين للقانون يقولون إنه لم يشمل المسلمين مما يقوض الأسس ​العلمانية​ للهند.

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بقلم أحمد صبري

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