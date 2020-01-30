ساويرس عن صفقة القرن: لا يمكن قبولها ولا تحترم القانون ويجب الرجوع لاتفاق طابا

أعلن المهندس نجيب ساويرس رجل الأعمال الملياردير الشهير، عن رفضه لخطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للسلام بين فلسطين والكيان الصهيوني، والمعروفة إعلاميًا بصفقة القرن، ووصفها أنها لا تحترم القانون الدولي وحق فلسطين التاريخي، مشددًا أنه لا يمكن قبولها بشكلها المطروح، وعليهم الرجوع لاتفاق طابا أو أوسلو.

كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قد أعلن خطته للسلام بين فلسطين وإسرائيل، وتتضمن أن القدس عاصمة لإسرائيل وستكون دولة فلسطين المستقبلية متصلة الأراضي، كما سستعمل على تقديم 50 مليار دولار مشاريع للتنمية مع نزع السلاح في قطاع غزة، مشيرًا إلى أن تلك الخطة وافقت عليها إسرائيل وتدعمها العديد من الدول.