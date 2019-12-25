ساويرس عن الترفيه في السعودية : زي أي بلد من حقها تفرح وتغنى وتستمتع

قال المهندس نجيب ساويرس ، رجل الأعمال والملياردير الشهير إن المملكة العربية السعودية دولة مثل بقية الدول لديها الحق في الفرح والغناء والاستمتاع.

قال المهندس نجيب ساويرس ، رجل الأعمال والملياردير الشهير ،إن المملكة العربية السعودية دولة مثل بقية الدول لديها الحق في الفرح والغناء والاستمتاع، موضحا أن الحديث عن الحفاظ على هوية الدولة مع التقدم في جانب الترفيه هو “كلام فارغ”.

جاء ذلك في رده على تغريدة بتويتر، تحدثت أن السعودية بها المسجد النبوي والحرمين والترفيه يجب أن يحافظ على هويتها.

وعلق ساويرس مغردا: “كلام فارغ، دي بلد زي أي بلد من حقها تفرح وتغنى وتستمتع زي باقي الدنيا”.

وأضاف: “لو المثقفيين زيك ده رأيهم يبقي علي الأرض السلام”.

وشهدت السعودية انفتاحا كبيرا منذ العام الماضي.