ساويرس عن أزمة سد النهضة: لو مفيش حل يبقى حرب.. محدش يعطشنا أو يجوعنا

قال نجيب ساويرس رجل الأعمال والملياردير الشهير إنه في حال عدم حل أزمة سد النهضة بين مصر وإثيوبيا فإن الحل سيكون الحرب للدفاع عن حقوق مصر المائية، مشددا على أنه لا يمكن أن يتسبب أحد في تجويع او تعطيش مصر.

وانسحبت إثيوبيا الشهر الماضي من مفاوضات واشنطن لحل الأزمة مع مصر والسودان قبل التوقيع بيوم واحد، حيث تم الاتفاق على قواعد ملء السد وسنوات الجفاف.

وأضاف في تغريدة له على موقع التدوينات المصغرة “تويتر” في رده على أحد متابعيه عن رأيه في حل أزمة سد النهضة: “‏لو مفيش حل يبقى حرب.. محدش يعطشنا أو يجوعنا”.

وجاء ذلك ردا على سؤال أحد المغردين لساويرس حيث قال: ‏”‎ رأي حضرتك في موضوع سد النهضة هل هيبقى في حل ولا إيه اللي ممكن يحصل؟”. لو مفيش حل يبقى حرب …محدش يعطشنا أو يجوعنا .. https://t.co/yH0BVN4nGu— Naguib Sawiris (@NaguibSawiris) March 14, 2020

وتحدث ساويرس سابقا في لقاء تلفزيوني حيث قال رئيس شركة أوراسكوم القابضة للاستثمار إن الموقف الإثيوبي في أزمة سد النهضة غير مقبول، ولا يخلو من العنجهية، قائلا: “ما مشكلة أديس أبابا في ملء السد في 7 سنوات، إثيوبيا ظلت دون سد 100 عام ما المشكلة لو مدت فترة الملء 7 سنوات، المياه مش بتاعتهم لوحدهم، ويجب أن يكون الملء ليس فيه ضرر على مصر”.