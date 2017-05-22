ساويرس: رفع الفائدة يعيق الاستثمار وليس الحل الأمثل للتضخم

قال رجل الأعمال المهندس نجيب ساويرس، رئيس شركة أوراسكوم للاتصالات والإعلام، فى أول تعليق له على قرار رفع سعر الفائدة، بأنه “غير موفق”، وسيتسبب فى إعاقة الاستثمار فى مصر.

وأضاف فى تعقيب مقتضب لـ”المال” حول انعكاسات تأثير رفع أسعار الفائدة بواقع 2% دفعة واحدة على الوضع الاقتصادى، أن القرار يشيع جوًّا من عدم الاستقرار، مؤكدا أنه ليس الحل الأمثل لمواجهة التضخم.

يذكر أن الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى أجرت اجتماعا منتصف مارس الماضى مع المهندس نجيب ساويرس لبحث زيادة استثماراته فى مصر، وأعرب “ساويرس” خلال الاجتماع – وفقا لبيان وزارة الاستثمار، عن تطلع شركته للقيام بدورها فى ضخ استثمارات جديدة للسوق المصرية خلال الثلاثة شهور المقبلة، فى إطار الإجراءات المعلنة للإصلاح الاقتصادي وتحسين مناخ الاستثمار.