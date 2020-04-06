ساويرس: خفضنا الرواتب 50% بالتفاهم مع الموظفين

كشف نجيب ساويرس رئيس شركة أوراسكوم للاستثمار، أن مجموعته قررت تخفيض رواتب الموظفين إلى النصف لحين نهاية ما سماها “المرحلة الحرجة”.

وقال ساويرس لقناة العربية:”المجموعة قامت بالتفاهم مع الموظفين عبر خفض الرواتب بنسبة 50% حتى تنتهي الأوضاع الحرجة التي يمر بها الاقتصاد، مع التأكيد على عدم تسريح الموظفين لقسوة ذلك القرار، ولصعوبة إيجاد نفس العامل بنفس الولاء للمجموعة لاحقاً”.

وأضاف ساويرس أنه يتفق مع الرأي الذي ذهب إليه الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، من ضرورة عدم جعل العلاج أسوأ من المرض، في مواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد كوفيد 19.

وأوضح أن استمرار حظر التجول، وغلق الأعمال في معظم دول العالم، لا يمكن الاستمرار به، مؤكدا على أن ‏القطاع الخاص مضطر لاتخاذ تدابير ستكون عواقبها كبيرة، في حال استمرت حالة الإغلاق.

وأكد تأييده لعودة العمل بشكل كامل بعد انتهاء فترة الحظر، موضحا أن الاقتصاد يجب أن يعود للعمل بسرعة.

وأضاف ساويرس، أن استمرار الأوضاع بنفس هذه الطريقة مع التزام القطاع الخاص بالرواتب سيجعله مهدد بحالات إفلاس وجيوش من البشر العاطلين عن العمل، موضحا أن فقدان الوظائف يتزايد مع التشدد في إجراءات الوقاية.

ونصح بأن تستمر عمليات العزل، والفحص والتدقيق مع عودة الأعمال بعد فترة وجيزة من الغلق.

“لازم الحياة تعود”

وقال: “لا بد أن نبدأ التعامل مع المرض لكن بعد فترة معينة لازم الحياة تعود وعلينا أن نفكر كيف يعود العمل وهذا لا يعني عودة تقارب الناس من بعضها البعض”.

وأكد الحاجة في وقت ما إلى “عودة مدروسة للأعمال وللحياة الطبيعية، بموجب الرأي الطبي، الذي يجب أن نبقي فيه على خط رجعة، لكن وقف عجلة الاقتصاد ستؤدي إلى تبعات لا يمكن التعامل معها والمسألة لا تؤخذ بهذه الطريقة”.

وتحدث عن وجود فرص في أسهم قطاع البترول الأمريكي، ومختلف أسهم شركات البترول، إضافة إلى شركات الإنترنت، والتي ستمثل فرصا كبيرة بعد عودة الأمور إلى طبيعتها في أسواق النفط أو في الاقتصاد عموما.

كما أشار إلى حزمة إجراءات جيدة قامت بها الحكومة المصرية، عبر تأجيل أقساط الديون وتقديم الدعم المادي للفقراء وهو جهد تشكر عليه الحكومة.